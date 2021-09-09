熊本熊與高雄熊線上相聚 牠竟然狂搶市長鏡頭

高雄市長陳其邁和友好城市熊本縣知事蒲島郁夫視訊會議，對方介紹自己是「熊本熊的上司」，陳其邁則說，他是「高雄熊的上司」。這場視訊會議氣氛生動，吉祥物熊本熊、高雄熊超愛搶鏡，逗樂在場所有人。

陳其邁說，高雄與熊本都是重要的產業城市，不論是在運輸、製造業或半導體產業上，雙方有高度相似產業結構，熊本縣政府的城市行銷經驗也值得高雄借鏡。尤其在半導體產業上，近年高雄全力發展各式高科技產業園區，雙方未來會有更多互相合作機會。

陳其邁去年8月上任後，原本有計畫要出國與友好城市、姊妹市交流，因為疫情難出國，但高雄市行國處團隊仍相當積極，透過展覽、視訊等方式，讓國際友誼線上延續，保持互動熱度，也在防疫議題上互助與關懷。

昨天與熊本縣這場視訊會議，高雄這方，除了市長陳其邁，還有行國處長項賓和、觀光局長周玲妏一同出席，期待明年台灣燈會在高雄登場時疫情已稍緩，對方能盡快來作客，高雄市政府說，屆時將熱情款待日本友人，讓對方深刻感受高雄魅力，也安排熊本熊、高雄熊同台尬舞！