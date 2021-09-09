有洋蔥的蛋糕 高雄社工轉贈弱勢民眾讓愛傳遞下去
高雄市社會局三民社福中心日前收到一批宅配蛋糕，蛋糕背後有感人故事。61歲市民「阿俊」身體不適路倒街頭，熱心路人報警協助。阿俊在社工員幫助下生活逐日穩定，家人網購蛋糕送至三民社福中心致謝；考量為民服務是工作職責，社福中心將蛋糕轉贈弱勢家庭，盼這份愛延續下去。
社會局指出，61歲阿俊工作不穩定，近日失業導致三餐不繼，日前營養不良暈倒送醫，家中還有一名身障老父親，無力到醫院照顧兒子，警方通報社會局協助。三民社福中心社工媒合慈善團體支付住院費用與出院後的機構養費，也協助取得得身心障礙證明，阿俊身體狀況逐日好轉，生活也比較穩定下來。
阿俊身體康復後，在外地生活的妹妹「小菁」感謝社工協助，特地上網訂購一批小蛋糕送至三民社福中心表達心意。有感於協助弱勢民眾是工作職責，三民社福中心未收下，經雙方聯繫後，這份心意轉贈其他弱勢民眾。
社會局長謝琍琍指出，公務人員本來就該服務市民，不需要送禮，只要一句口頭道謝就能帶來力量；社福工作應照顧真正有需要者，要當市民是最暖心的強力後盾。
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