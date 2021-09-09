快訊

直播／五倍券10月8日上路！面額有3種 使用至明年4月30日

澎恰恰留訊預告「人生最後一夜」 中秋前夕爆失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拆隔音牆改植綠籬 百年雄中校園更「友善」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
隨著鐵路地下化及綠園道工程開展，雄中北測的隔音牆已經拆除並改植綠籬，讓景觀更加賞心悅目。圖／高雄市工務局提供
隨著鐵路地下化及綠園道工程開展，雄中北測的隔音牆已經拆除並改植綠籬，讓景觀更加賞心悅目。圖／高雄市工務局提供

高雄中學建校將屆百年，過去校園北側與鐵道僅一牆之隔，火車行經時噪音影響教學，學校在圍牆上加設隔音牆，如今鐵路地下化及綠園道工程逐漸完工，整體景觀丕變，高市府拆除隔音牆改以綠籬取代，一新風貌。

高雄市工務局表示，過去鐵道穿經的兩側一直是都市發展邊陲，高雄市隨著鐵路地下化後，原有鐵路已變身為可供市民休憩的綠色廊帶，為考量景觀環境一致性，也決議一併將雄中隔音牆拆除，再加以綠美化呼應綠園道建設。

新工處表示，雄中隔音牆拆除後，視野更開闊，未來牆外種植的朱槿將經由雄中校園一路延伸至愛河畔，且在不同路段呈現多樣景觀特色，創造為專屬高雄的都市花園景致。

高雄中學表示，拆除隔音牆並綠美化，可讓校園與周邊社區景觀融合一體，打造友善的校園環境，提供學生舒適學習環境。在地民眾亦表示，園道景觀改善後，居民可享受愛河景觀橋的夜色浪漫、三塊厝車站日式建築景觀及漸層式植栽，生活環境更加賞心悅目。

高雄中學過去為防火車噪音，在校園北側加設高聳的隔音牆。圖／高市工務局提供
高雄中學過去為防火車噪音，在校園北側加設高聳的隔音牆。圖／高市工務局提供

鐵路地下化 愛河 綠美化

延伸閱讀

台中廍子國小鄰台74噪音大 公路總局設隔音牆改善

南鐵最後拆遷戶點交 警民一度對峙未釀衝突

火車經過擾人清夢 汐止社區要求設隔音牆

雄中好有愛！75級校友發動雄中百年捐百萬 行動助貧

相關新聞

拆隔音牆改植綠籬 百年雄中校園更「友善」

高雄中學建校將屆百年，過去校園北側與鐵道僅一牆之隔，火車行經時噪音影響教學，學校在圍牆上加設隔音牆，如今鐵路地下化及綠園...

65歲以上長輩第二劑AZ 屏縣府造冊通知15到17日開打

屏東縣府指出，屏東65歲以上長輩第二劑AZ疫苗，預計9月15到17日開打，第二劑AZ疫苗同樣啟動貼心模式，「免預約、免登...

旗山、橋頭殯儀館 擴充案皆喊停

高雄市公墓朝多元葬法方向發展，凌亂景觀有改善，仍被外界視為嫌惡設施，政策推動不易。北高雄橋頭殯儀館擴充案拖延2年，近日開...

屏東設預警系統 防淹水資訊空窗

氣候變遷挑戰加劇，屏東縣今年8月初連續3天豪雨累計雨量達2000毫米，幾乎接近過往一年平均雨量2500毫米，縣府水利處向...

畫早餐店留回憶 店家要收藏

高雄前鎮高中校門前「黃媽媽早餐店」飄香40年，是前鎮高中學生上學前的能量補給站，雖然收入微薄，但「黃媽媽」卻很大方，1年...

高市議會 赴茂林考察

高雄市議長曾麗燕昨率隊考察茂林觀光產業，會勘布魯布沙吊橋、多納溫泉產業示範區及多納高空吊橋等地。以往多納溫泉聲名遠播，吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。