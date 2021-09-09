拆隔音牆改植綠籬 百年雄中校園更「友善」

高雄中學建校將屆百年，過去校園北側與鐵道僅一牆之隔，火車行經時噪音影響教學，學校在圍牆上加設隔音牆，如今鐵路地下化及綠園道工程逐漸完工，整體景觀丕變，高市府拆除隔音牆改以綠籬取代，一新風貌。

高雄市工務局表示，過去鐵道穿經的兩側一直是都市發展邊陲，高雄市隨著鐵路地下化後，原有鐵路已變身為可供市民休憩的綠色廊帶，為考量景觀環境一致性，也決議一併將雄中隔音牆拆除，再加以綠美化呼應綠園道建設。

新工處表示，雄中隔音牆拆除後，視野更開闊，未來牆外種植的朱槿將經由雄中校園一路延伸至愛河畔，且在不同路段呈現多樣景觀特色，創造為專屬高雄的都市花園景致。