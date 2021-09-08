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屏東琉球迎王平安祭典王船進水典禮 防疫縮小規模

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉三隆宮辛丑正科迎王平安祭典將在12月登場，廟方今舉行王船進水典禮。王船進水是琉球迎王平安祭典特有的儀式，在迎王祭典中，王船被視為法器，最終是火燒送千歲遊天河，進水典禮如同是王船啟用典禮，十分慎重。圖／屏東縣府提供
屏東縣琉球鄉三隆宮辛丑正科迎王平安祭典將在12月登場，廟方今舉行王船進水典禮。王船進水是琉球迎王平安祭典特有的儀式，在迎王祭典中，王船被視為法器，最終是火燒送千歲遊天河，進水典禮如同是王船啟用典禮，十分慎重。圖／屏東縣府提供

屏東縣東港鎮、琉球鄉、南州鄉每年三年一科迎王平安祭典宗教盛事，三個鄉鎮迎王平安祭典原地今年10月起陸續舉辦，琉球鄉延到12月3日到9日舉行，廟方仍依循古禮，今天舉行王船進水典禮，廟方依中央流行疫情指揮中心指引辦理，控制人潮，戴口罩等，雖然規模較往年縮小，但虔敬的心不變，做好防疫措施。

琉球鄉三隆宮辛丑正科迎王平安祭典將在12月登場，廟方今天舉行王船進水典禮。王船進水是琉球迎王平安祭典特有的儀式，在迎王祭典中，王船被視為法器，最終是火燒送千歲遊天河，進水典禮如同是王船啟用典禮，十分慎重。

今天典禮由縣長潘孟安、今科大總理林家來、三隆宮陳明和主委等人主持，為王船獻彩球、斬龍根及王船大爺、大副、13名水手上船安座、王船點龍眼後，在船身象徵性潑水、揚帆，完成進水典禮。為讓信眾分沾喜氣及慶豐收，廟方準備3千斤糖果分送給鄉親，分撒糖果，也象徵豐收，糖果也代表魚餌，糖果數量逐年增加，代表年年會進步。

屏東縣府指出，東港鎮、琉球鄉、南州鄉每三年一科的迎王平安祭典是宗教盛事，三鄉鎮迎王平安祭典原訂今年10月起陸續登場，受疫情影響，琉球鄉延至12月3日至9日舉辦，但廟方仍依循古禮先辦理王船進水典禮，事前配合防疫提送防疫計畫，遵照指引辦理。

屏東縣琉球鄉三隆宮辛丑正科迎王平安祭典將在12月登場，廟方今舉行王船進水典禮。王船進水是琉球迎王平安祭典特有的儀式，在迎王祭典中，王船被視為法器，最終是火燒送千歲遊天河，進水典禮如同是王船啟用典禮，十分慎重。圖／屏東縣府提供
屏東縣琉球鄉三隆宮辛丑正科迎王平安祭典將在12月登場，廟方今舉行王船進水典禮。王船進水是琉球迎王平安祭典特有的儀式，在迎王祭典中，王船被視為法器，最終是火燒送千歲遊天河，進水典禮如同是王船啟用典禮，十分慎重。圖／屏東縣府提供
屏東縣琉球鄉三隆宮辛丑正科迎王平安祭典將在12月登場，廟方今舉行王船進水典禮。王船進水是琉球迎王平安祭典特有的儀式，在迎王祭典中，王船被視為法器，最終是火燒送千歲遊天河，進水典禮如同是王船啟用典禮，十分慎重，縣長潘孟安為王船點龍眼。圖／屏東縣府提供
屏東縣琉球鄉三隆宮辛丑正科迎王平安祭典將在12月登場，廟方今舉行王船進水典禮。王船進水是琉球迎王平安祭典特有的儀式，在迎王祭典中，王船被視為法器，最終是火燒送千歲遊天河，進水典禮如同是王船啟用典禮，十分慎重，縣長潘孟安為王船點龍眼。圖／屏東縣府提供

王船 琉球 屏東縣

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