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屏東力抗Delta 亞太城市高峰會與各國分享防疫作為

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
亞太地區「2021亞太城市高峰會暨首長論壇」今舉行，今年採線上會議，以透過機會與挑戰來重新定義城市」為主軸，副縣長吳麗雪（上方左一）今代表縣長潘孟安出席，與澳洲、紐西蘭、澳大利亞、印度、英國等35個城市首長齊聚一堂。圖／屏東縣府提供
亞太地區「2021亞太城市高峰會暨首長論壇」今舉行，今年採線上會議，以透過機會與挑戰來重新定義城市」為主軸，副縣長吳麗雪（上方左一）今代表縣長潘孟安出席，與澳洲、紐西蘭、澳大利亞、印度、英國等35個城市首長齊聚一堂。圖／屏東縣府提供

傳播力最強、重症率更高的Delta變異株擴散全球142國，今年6月Delta首度攻入台灣，發生在屏東縣枋山鄉，縣府防堵病毒擴散，19天控制病毒，屏東縣府今出席2021亞太城市高峰會暨首長論壇，今年採線上會議模式，副縣長吳麗雪代表現場潘孟安出席，分享「如何成功斬斷Delta病毒」經驗。

屏東縣府團隊防堵Delta病毒變異株擴散，英國衛報、日本台灣新聞等媒體分別報導屏東防疫成功經驗，讓台灣屏東的經驗傳送到其它國家。

縣長潘孟安說，今年6月疫情爆發，縣府團隊第一時間當機立斷採取強化防疫措施，精準疫調、擴大匡列居家隔離、社區篩檢、疫苗施打、「微封村」停止商家營業減少人群流動、加強環境清消等措施多管齊下，更建立指揮中心，和衛生局長施丞貴、與專家級的衛生官員每晚開會，討論和製定實施新措施，在19天內將667名居家隔離者全數解除隔離，守住台灣最南端淨土，抑制病毒蔓延。

亞太地區「2021亞太城市高峰會暨首長論壇」（Asia Pacific Cities Summit & Mayors’Forum, APCS）今舉行，今年線上會議，以「透過機會與挑戰來重新定義城市」為主軸，副縣長吳麗雪今代表縣長潘孟安出席，與澳洲、紐西蘭、澳大利亞、印度、英國等35個城市首長齊聚一堂。

副縣長吳麗雪在會議中，與城市代表分享對抗Delta病毒的經驗，澳洲昆士蘭州陽光海岸市市長稱許屏東控制Delta疫情非常有效率。吳麗雪也分享提高縣民疫苗施打率方式，包括協助長輩造冊施打疫苗、提供免費復康巴士、計程車接送、長者不動醫護動等貼心模式給各國參考。

吳麗雪說，屏東在2021亞太高峰會再次提升國際能見度，展現屏東的城市發展、創新措施，期待高峰會期間各國市長分享治理城市經驗，讓屏東成為討論未來展望的平台，更盼共創城市進步，深化彼此情誼。

新冠肺炎疫情，今年6月屏東爆發Delta變異株，縣府團隊採取強化防疫措施，精準疫調、擴大匡列居家隔離、社區篩檢等，守住台灣最南端淨土，抑制病毒蔓延，縣長潘孟安（中）和衛生局長施丞貴（左）當時在枋寮國小社區篩檢站，了解篩檢站情形。圖／本報資料照
新冠肺炎疫情，今年6月屏東爆發Delta變異株，縣府團隊採取強化防疫措施，精準疫調、擴大匡列居家隔離、社區篩檢等，守住台灣最南端淨土，抑制病毒蔓延，縣長潘孟安（中）和衛生局長施丞貴（左）當時在枋寮國小社區篩檢站，了解篩檢站情形。圖／本報資料照
新冠肺炎疫情，今年6月屏東爆發Delta變異株，縣府團隊採取強化防疫措施，精準疫調、擴大匡列居家隔離、社區篩檢等，守住台灣最南端淨土，抑制病毒蔓延，縣長潘孟安（左）和衛生局長施丞貴（右）當時在枋寮國小社區篩檢站，了解篩檢站情形。圖／本報資料照
新冠肺炎疫情，今年6月屏東爆發Delta變異株，縣府團隊採取強化防疫措施，精準疫調、擴大匡列居家隔離、社區篩檢等，守住台灣最南端淨土，抑制病毒蔓延，縣長潘孟安（左）和衛生局長施丞貴（右）當時在枋寮國小社區篩檢站，了解篩檢站情形。圖／本報資料照

屏東縣 潘孟安 疫苗

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