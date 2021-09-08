疫情微解封 澎湖秋瘋牽罟趣

國內疫情趨緩，澎湖今秋主打「林投牽罟趣」小旅行，24日起規劃6場次體驗活動，讓遊客來到澎湖有更多元遊憩體驗，進而體驗澎湖傳統漁撈文化。

觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，年度各項活動大都取消或延後，現在疫情趨緩，旅遊也逐漸鬆綁，趕在秋冬季前，推出「2021澎湖林投牽罟趣」小旅行遊程活動。

許宗民表示，「牽罟」與「石滬」是澎湖漁村早年最具傳統的2種漁撈技術。其中，「牽罟」是動態的，由舢舨先行將漁網佈灑在海中，眾人在岸際2端合力將漁網拉到沙灘上的漁撈活動，等於是活動石滬。真正的「石滬」則是靜態的，以石塊堆砌在潮間帶，配合漲退潮誘捕，一樣是漁撈技藝。

「2021澎湖林投牽罟趣」活動，將自24日起至10月29日止在湖西鄉林投海灘舉辦6場次的牽罟活動，透過現場專人導覽解說，從認識漁村地理環境、漁撈方式、網目的大小與漁村生活，親身實地體驗牽罟樂趣。

由於疫情仍處2級警戒，每場次限制在60人。10日起在澎管處受理報名，額滿為止，參加體驗民眾配合防疫全程配戴口罩。