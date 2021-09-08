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要科學園區不要火化場 北高雄橋頭殯儀館擴充案喊停

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市橋頭殯儀館落成於2011年，占地近1公頃。記者徐白櫻／攝影
高雄市橋頭殯儀館落成於2011年，占地近1公頃。記者徐白櫻／攝影

高雄市公墓朝多元葬法方向發展，景觀不像以前凌亂，但仍被外界視為嫌惡設施，政策推動不易。北高雄橋頭殯儀館擴充案拖延兩年，近日召開說明會再度因居民反對停止，居民「要科學園區不要火化場」，位於東高雄的旗山生命紀念園區同樣中斷多時。殯葬管理處表示，不會強力推動，以尊重居民意見為主，但須忍受遠赴外地處理後事的不便。

原縣區各區都有公墓用地，杉林生命紀念館在2019年落成啟用，園區內設置樹葬區與全市首座回教殯葬專區，周圍環境綠意盎然。市府另考量旗美地區沒有公立殯儀館，當時有意將旗山納骨塔擴充興建成為「旗山生命紀念園區」，居民擔憂設置火化場影響觀光，說明會不歡而散，３億元規畫案喊停。

北高雄人口近60萬，僅設立高市第二殯儀館橋頭分館，空間不敷使用。殯葬管理處在2018年啟動先期規畫，有意在現有地公墓用地增設禮廳、停柩室、法事間及環保金爐等殯葬設施，推動之後遭遇當地強烈居民反彈，6日說明會宣告失敗。

反對居民說，橋頭殯儀館緊鄰兩所學校，距離住家僅數百公尺，另方面橋頭科學園區即將啟動，擔心火化場進駐，生活品質下滑。

市議員宋立彬指出，沒有人想每天面對哭哭啼啼的出殯隊伍，但是北高雄僅有一處殯儀館，十幾個區居民共用相當擁擠；橋頭殯儀館沒有金爐設備，父親去世時被迫違規找空地焚燒庫錢，心情相當無奈，盼找尋合適的替代空間滿足需求。

市府殯葬管理處說明，旗山與橋頭兩案都遭遇居民反對，反對聲浪最高的項目是火化場，事實上兩案都沒有這個項目，居民容易產生誤解；殯葬設施被外界視為嫌惡設施，不會強力推動，未獲民意支持前不會編列預算。

高雄市橋頭殯儀館空間不敷使用，但擴充案遭遇居民強烈反彈，民政局強調取得民意支持前不會擴充興建。記者徐白櫻／攝影
高雄市橋頭殯儀館空間不敷使用，但擴充案遭遇居民強烈反彈，民政局強調取得民意支持前不會擴充興建。記者徐白櫻／攝影

殯儀館 紀念館

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