亞太城市高峰會登場 陳其邁分享電商助轉型
兩年一度亞太城市高峰會今天起至12日在澳洲布里斯本舉行，高雄市長陳其邁今天出席「市長論壇」線上會議時，也分享高雄如何用「高雄好家載」等方式，幫小商家度過疫情難關。
全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，許多城市封城實施警戒，影響生活及經濟甚鉅，2021年亞太城市高峰會（APCS）今天起至12日在澳洲布里斯本舉行，討論城市因應疫情之道，陳其邁藉此分享高雄如何助服務業及小商家渡過難關，並利用電子商務鼓勵中小企業加速轉型。
陳其邁線上表示，疾病管制是市府重要工作，透過邊境管制，有效控制傳染病在高雄傳播；雖然高雄以製造業為主，經濟產業無明顯停擺，但部分行業業績滑落，其中又以餐飲業、計程車業影響最重，為幫助餐飲店家及計程車業，推出「高雄好家載」計畫。
陳其邁指出，透過這個外送計畫，市府成功媒合餐飲、百貨、賣場、市場夜市與計程車業者等，鼓勵民眾以外送消費支持喜歡的店家，透過LINE熱點下訂單，於指定店家以電子支付消費滿指定金額後外送，由高雄市政府補貼外送車資。
他提到，電商在全球經濟脈動成為不可小覷趨勢，高雄透過智慧城市方案，解決餐飲與計程車經濟衝擊，包括生鮮蔬果和百貨用品等民生消費，提供民眾在家防疫採購平台，共同支持店家、攤販及計程車生計，讓疫情危機帶來轉機，加速服務業數位升級電子商務，協助中小企業及服務業轉型。
2021年亞太城市高峰會大會主題，討論疫情影響下經濟發展及城市因應情勢，包括交通、民生、電商等議題。今年有62個城市參與，其中39個城市參與市長論壇，「城市論壇」採線上分組，1組由5至6名城市首長或副首長組成，針對城市經濟及工作型態改變進行分享。
亞太城市高峰會1996年由澳洲布里斯本發起，每兩年舉辦一次，是亞太城市重要的國際盛會，高雄曾於2013年9月9日至11日主辦，是台灣唯一舉辦這場高峰會的城市，當時有超過100個城市代表齊聚一堂，與會人數更逾千人，是台灣出現最多國際城市首長、也是最多新城市報名的一屆。
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