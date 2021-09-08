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本土疫情又升溫 澎湖宣布10日重啟機場港口入境快篩
新北幼兒園群聚確定感染Delta變種病毒株，澎湖縣長賴峰偉今下午召開防疫會議宣布，10日起澎湖重啟機場及港口入境快篩，但打過疫苗或持3日內快篩、核酸檢驗（PCR）陰性證明者可免篩。澎湖籍漁船自台灣本島返澎，船員免篩標準比照入境旅客。
澎湖縣政府說，不符合免篩條件者，請在台灣本島機場完成快篩，若因故無法在台灣本島完成快篩，入境澎湖後請配合防疫人員引導，前往快篩站採檢完成快篩，快篩為陽性者，比照過去程序，由專車送往醫院進一步檢驗。
澎湖縣政府表示，專家提醒Delta病毒傳染力強，引發重症、死亡率比其他新冠病毒株高，提高疫苗涵蓋率才能降低風險。目前澎湖常住人口第一劑疫苗涵蓋率已超過81%，全台最高，第二劑疫苗涵蓋率10%，縣府呼籲民眾踴躍接種第二劑疫苗。
今年5月中本土新冠肺炎疫情爆發，澎湖6月1日起針對入境旅客，規定須先在機場、港口內快篩，確認為陰性者才能入境，快篩政策直到8月疫情趨緩，上月16日宣布解除。
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