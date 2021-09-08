高捷運量回穩 尖峰班距調整為4至6分鐘

近期開學加上南部疫情穩定，高雄捷運運客量逐漸回溫，9月日運量攀升至8.4萬人次，較上個月多了2萬人次。高捷加密班次，尖峰時段班距為4至6分鐘。

高捷表示，民眾搭乘高雄捷運信心回流，七月份日運量3.5萬人次、八月份日運量6.4萬人次，搭乘人潮逐漸回穩。前幾個月因防疫期間，部分車站手扶梯節能關閉，即日起高捷各車站配置電扶梯將端視人潮量及使用度，除部分車站依車站特性於離峰時間部分保持節能之外，其餘恢復全面開啟。

為服務通勤、通學或洽公等旅客搭乘需求，高雄捷運將滾動式加密營運班距，目前尖峰時間平均班距約4至6分鐘內，離峰時間不超過10分鐘。另高雄輕軌自9月起最短營運班距縮短為10分鐘，首班車提前至早上6點半。

高捷也提醒目前仍是防疫期間，旅客若進入捷運系統內仍應全程佩戴口罩並配合實名制。