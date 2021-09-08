馬祖青年關注環境議題 盼邁向零廢棄物島嶼

馬祖地方青年持續關注島嶼環境議題，並透過商業營運作為、環境活動與課程教育、居民自主減塑行動，在全國NGO環境會議發表馬祖做法，向外說明馬祖環境資源議題。

台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，連江縣在地性強，年輕人關心公共事務，所關注議題也跟在地生活相關，本次透過青年協力蒐集連江縣環境議題，希望未來可朝零廢棄物島嶼邁進。

馬祖COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間外帶包裝垃圾量大增，西尾半島物產店與南萌咖啡館分享使用植纖餐盒、樹葉餐盤，避免提供拋棄式餐具，並鼓勵客人外帶須自備餐盒等方式，向遊客、居民宣導垃圾減量理念，另分享利用島嶼廢棄物循環使用等作法，並舉辦地方性環境教育課程推廣理念。

馬祖青年發展協會成員郭寧表示，馬祖新生兒比例高，民國109年1至3歲人口481名，以小孩每日5片尿布量計算，一年約使用87萬7825片尿布，相當於34.5座101建築，一片尿布要500年分解，因此鼓勵馬祖父母採用布尿布減少拋棄式垃圾，省錢兼環保。

攸關馬祖建設發展，馬青成員李振元表示，馬祖腹地狹小，人口持續增長導致道路與住宅不斷開發，建設在邊坡地上，水土保持極為重要，因邊坡水土保持與植被的問題，易再釀今年盧碧颱風時馬祖各處坍方狀況。另部分地區因工程廢棄建材無法再利用，將廢材棄置海岸線，造成環境負荷。

馬港社區發展協會前理事長董逸馨表示，近年降雨少，馬祖丘陵地很難蓄水，需要珍惜水資源，目前馬祖水資源仰賴海淡廠產水成本高，但未回饋在水費上，以電換水，南竿一度水約新台幣95元成本，中間差價來自離島建設基金，希望民眾自發省水。

董逸馨表示，目前馬祖各離島已經都有海淡廠機組，因為地方居民與觀光人口數增加，除了不斷建海淡廠，也須讓民眾有感島嶼水資源不足，進行政策節水作為，推廣循環措施，並評估所生產鹵水排放，對海洋生態造成影響，政府須公開資訊讓民眾關注資源使用問題。

台灣環境資訊協會副秘書長孫秀如表示，希望透過此次分區環境會議，蒐集台灣各地狀況，針對全台灣統一系統性問題，後續將從中讓各界關注地方執行與可改進方向。