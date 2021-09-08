第19屆全國NGO環境會議 馬祖海洋環境成焦點

今天召開全國NGO環境會議馬祖場線上座談會，馬祖因處邊境，垃圾島際運送與兩岸海洋垃圾、抽砂船、漁船光害問題成焦點。

行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志表示，金門、馬祖因地理上因素，靠近中國大陸所以易受影響，離島生態跟台灣本島不同，海漂垃圾、盜採砂石也造成國土流失，需要共同關注，尋找解決之道。

據連江縣環資局統計，馬祖每日生產垃圾量約8噸，馬祖焚化廠因鄰近機場具飛安危險，且使用營運成本高，改將每年約2500公噸運往台灣基隆處理，而馬祖每年淨灘的海漂垃圾可達600噸，是海廢密度最高的離島。

針對海漂垃圾議題，東引中柳村長劉家宏表示，東引保麗龍因體積大且重量輕，島嶼垃圾運輸機制成本高，再回收的塑塊也無利用價值，目前東引島上的保麗龍多以網子放置，多年持續堆放島嶼環境，盼能改變傳統電融法，尋求保麗龍減容貨櫃以化學藥劑處理，再回收使用。

民進黨連江縣黨部主委李問表示，馬祖具有許多海洋環境議題，如兩岸間抽砂船聚集在禁限制水域6000公尺外抽砂，屬於執法無法管轄地帶，建議設立海洋保護區，因台灣對抽砂船刑法加重仍是取締範圍內的抽砂船隻。

李問表示，抽砂船影響底棲生物的生存環境與海洋食物鏈，生活上也影響到不同產業，包括漁業的漁獲量；觀光面如海岸線流失、沙灘的面積減少影響觀光資源；居民生活則有噪音干擾問題；對於基礎建設，海底纜線因抽砂船受損，影響電話、網路、有線電視訊號品質。

李問指出，海洋環境議題另包含中國撈捕趨光性魚類船隻的光害，對馬祖而言，中國漁業船隻光害嚴重影響景觀，包含地區觀賞藍眼淚、星砂等活動，馬祖正在推動暗空公園認證，如果有綠光干擾，也會影響認證發展，且恐怕影響地區生態環境，如生物作息受強光干擾。

李問表示，馬祖因處於邊境海域，具有環境地域特殊性，需要中央單位多深入瞭解，進行兩岸間的法治規範與雙邊溝通保護，任何的跨境問題須並進，政策才得以在地方基層落實。