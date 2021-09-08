創世高雄中秋義賣 健身教練扛文旦尿布助募資

創世基金會年度重要活動中秋義賣，今年推出麻豆文旦禮盒和傳統工藝土鳳梨酥禮盒，連鎖健身房World Gym高雄鳳山店健身教練更撐起放尿布跟文旦的槓鈴，盼喚起社會關注。

植物人每天約需替換10片尿布，約1斤（600g）重，認同創世服務理念的World Gym健身俱樂部得知鳳山院內安養約63名植物人，礙於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情資源募集不易，創世決定號召World Gym高雄鳳山店全體員工，藉由健身形式舉起萬斤愛，齊心助募集尿布、推廣中秋文旦。

World Gym高雄鳳山店教練今天上午為植物人撐起一邊放尿布，一邊放文旦禮盒的槓鈴，盼能藉此邀請社會大眾關心植物人需求。店經理賀主恩表示，創世醫護人員每天堅持照顧植物人，勞心勞力，但現在有World Gym夥伴一起為他們發聲！

創世基金會指出，中秋義賣向來是創世鳳山院募集服務經費的年度重要活動，「2021愛柚揪感心」有麻豆阿輝師果園與麻豆冠軍美豐果園的文旦禮盒及傳統工藝製作土鳳梨酥禮盒，民眾也可捐款支持，每月300元就能幫助植物人每天一片尿布。相關訊息搜尋「創世基金會鳳山院」臉書粉絲專頁、劃撥帳號42072951，愛心專線（07）790-5897。