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高市議會赴茂林考察 溫泉示範區可望11月開放泡湯

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會今天安排「振興茂林觀光產業」考察行程，多納溫泉產業示範區可望在11月營運。圖／高市議會提供
高雄市議會今天安排「振興茂林觀光產業」考察行程，多納溫泉產業示範區可望在11月營運。圖／高市議會提供

高雄市議會今天安排「振興茂林觀光產業」考察行程，議長曾麗燕率隊會勘茂林區布魯布沙吊橋、多納溫泉產業示範區及多納高空吊橋等地。原民會表示，將與觀光局合力爭取經費擴寬布魯布沙吊橋以利農產品運輸，情人谷「溫泉產業示範區」歷經6年完工，可望今年11月對外營運。

今天上午，高市議長曾麗燕率隊，范織欽、王義雄、朱信強、黃捷、鄭安秝、吳益政、陳麗珍、林宛蓉、黃秋媖、林義迪等議員前往茂林會勘。范織欽指出，布魯布沙吊橋在八八風災後重建，可說是茂林國家風景區入口意象，因橋梁過窄無法讓貨車通行，不利農特產品運輸。

八八風災重創多納溫泉，茂林失去最大觀光亮點。市府爭取中央經費在情人谷鑽探溫泉重建「溫泉產業示範區」，完工多時尚未營運。

原民會指出，中央認為布魯布沙吊橋不具避災需求，未同意補助重建，拓寛重建工程經費約需1億元，將會同觀光局再向中央申請經費。此外，「溫泉產業示範區」已經完工，規畫委外經營中，希望11月能對外營運，營運日期要先在區代表會取得共識。

曾麗燕強調，未來無論溫泉示範區採用何種方式對外營運，一定要保障在地原住民工作機會。

高雄市議會今天安排「振興茂林觀光產業」考察行程，議長曾麗燕率隊會勘布魯布沙吊橋、多納溫泉產業示範區及多納高吊橋等地。圖／高市議會提供
高雄市議會今天安排「振興茂林觀光產業」考察行程，議長曾麗燕率隊會勘布魯布沙吊橋、多納溫泉產業示範區及多納高吊橋等地。圖／高市議會提供
高雄市議會今天安排「振興茂林觀光產業」考察行程，會勘布魯布沙吊橋。圖／高市議會提供
高雄市議會今天安排「振興茂林觀光產業」考察行程，會勘布魯布沙吊橋。圖／高市議會提供

溫泉 吊橋 曾麗燕

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