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疫情打亂中秋節 屏東縣府宣布：禁止公共區域烤肉

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今正式宣布中秋烤肉三項防疫管制措施，公共區域禁止烤肉、民宿及旅館禁止烤肉、自家烤肉僅限同住家人，縣長潘孟安呼籲，民眾遵守規定，唯有團結防疫，才是控制疫情最好的方式。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣府今正式宣布中秋烤肉三項防疫管制措施，公共區域禁止烤肉、民宿及旅館禁止烤肉、自家烤肉僅限同住家人，縣長潘孟安呼籲，民眾遵守規定，唯有團結防疫，才是控制疫情最好的方式。圖／取自潘孟安臉書

中秋節將屆，往年家家戶戶團圓烤肉慶中秋，但今年受新冠肺炎疫情影響，加上Delta變種病毒進入北部，屏東縣政府今主管會報後宣布中秋烤肉三項防疫管制措施，公共區域禁止烤肉、民宿及旅館禁止烤肉、自家烤肉僅限同住家人，縣長潘孟安呼籲，民眾遵守規定，唯有團結防疫，才是控制疫情最好的方式，

潘孟安說，烤肉幾乎成為中秋節的全民運動，北部疫情升溫，擔心中秋節連假過節人潮移動，會讓疫情蠢動，忍痛宣布所有戶外公共場域，包括民宿、旅館都禁止烤肉，僅能在家裡烤肉，且限同住家人。過去部分社區、鄰里等舉辦的烤肉活動，依規定不能舉辦。 

潘孟安說，縣府配合中央流行疫情指揮中心政策，9月7日至9月20日維持疫情警戒標準第二級，面對變種病毒，團隊戰戰兢兢，一刻不能鬆懈，請民眾提醒親友，謹慎再謹慎，生活才能如常。疫情仍然嚴峻，沒有鬆懈本錢，只有多一分謹慎，才能多一分安心。嚴峻的疫情造成大家生活不便，請共體時艱。

烤肉 疫情 中秋節

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