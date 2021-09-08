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高市水井申報至今年底 未申報最高可罰5萬元

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市水利局人員複查水井狀況，經複查水井的資料被建檔，也會貼上QRcode供日後辨別。圖/高雄市水利局提供
高雄市水利局人員複查水井狀況，經複查水井的資料被建檔，也會貼上QRcode供日後辨別。圖/高雄市水利局提供

你家的地下水井申報了嗎？今年是高雄市水井申報最後一年，申報作業年底將截止。高雄市水利局表示，今年是申報作業第4年也是最後一年，目前累積2萬2千多件申報案，未來將輔導水井合法化，如未完成申報，經查獲、檢舉最開可開罰5萬元。

因過去習慣與產業需求，高市境內有不少私人水井，從106年起水利局開始辦理水井申報，希望藉由申報來管理水井使用情形。今年有933件申報，水利局專委黃柏棻表示，這2年陸續進行複查，水利局人員實地探查民眾的申報資料，確認水井用途，經複查的水井會有被貼上正名標籤，未來只要掃QRcode就能查出此水井的資料。

明年起將輔導水井合法化，水利局表示，會從工業用水優先輔導，將給予水權登記，控管水權量，並透過水井的獨立電表確認用水量是否符合規定。如未裝獨立電表，則需另裝量水設備。目前每年約有10幾件檢舉案，黃柏棻也坦言，有些水井很隱密，多是透過檢舉才能查到。

高雄市共有17區地下水全區管制，包括前金、鹽埕、前鎮、旗津、茄萣、彌陀、新興、苓雅、鳳山、三民、岡山、湖內、小港、左營、楠梓、永安、鼓山等區為全區管制地下水區域。

地下水 高雄市

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