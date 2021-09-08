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畫早餐店留前鎮高中回憶 畢業生作品獲店家收藏

中央社 / 高雄8日電

「黃媽媽早餐店」是前鎮高中校友共同回憶，店家長年提供成績進步學生免費早餐獎勵。今年考上台灣藝術大學的畢業生陳婕宜，用畫筆留下這段高中回憶，也獲早餐店以提供獎學金方式加以收藏。

黃媽媽早餐店由黃蔡月有及黃清吉母子經營，座落高雄前鎮高中正對面，是前中人共同回憶。第二代店長黃清吉熱心公益，每學年都捐贈早餐券給前鎮高中，作為成績進步同學的獎勵。黃媽媽母子為學生製作蛋餅的情景，被陳婕宜捕捉成水彩作品「晨饗」後，也獲早餐店以提供獎學金方式收藏。

黃清吉表示，當初收到畢展邀請函，知道有這幅畫時很感動，本打算在畢展時表達收藏意願，展覽卻受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響取消，因此轉而透過學校協助，成功獲得作者同意予以收藏。他說，希望把原作掛家裡，複製畫掛在早餐店，用畫中展現的工作態度鼓勵大家。

陳婕宜表示，高二水彩課時，美術班老師要求要以人物為對象創作。她當時就想到，要選有故事的畫面，於是經過早餐店同意，畫下黃媽媽母子煎蛋餅的畫面，後來成為高三畢業展的其中一幅畫作；得知店家願意收藏，感到十分高興。

前鎮高中校長蘇清山與前鎮高中前任校長夏日新，也特地為這紀念性的時刻擔任見證人。現任福誠高中校長夏日新說，不少校友畢業後還會特地回來黃媽媽早餐店吃蛋餅，可見早餐店是前中學子難忘回憶。蘇清山指出，黃媽媽母子認真工作的身影，正契合前中校訓「勤學奮發」。

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