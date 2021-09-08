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影／前鎮高中前早餐店飄香40年 校友彩筆畫黃媽媽神韻

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
前鎮高中校友陳婕宜（右）說，最喜歡吃黃媽媽做的鮪魚蛋餅。記者王昭月／影
前鎮高中校友陳婕宜（右）說，最喜歡吃黃媽媽做的鮪魚蛋餅。記者王昭月／影

位在高雄前鎮高中校門前的「黃媽媽早餐店」 美味飄香40年，早餐店雖然收入微薄，「黃媽媽」黃蔡月有1年卻捐約2萬7千元等值的早餐，當成前鎮高中成績優秀學生的獎勵，溫暖「前中人」的胃與心。今年考上台灣藝術大學美術系的校友陳婕宜，以畫筆捕捉下黃媽媽母子製作早餐的神韻，獲早餐店收藏，黃媽媽看到畫中的做早餐的手被畫得那麼漂亮，樂不可支。

黃蔡月友40年前租下前鎮高中對街的店面賣早點，從一顆饅頭、一杯豆漿、米漿3、5塊錢賣起，到現在一客蛋餅才賣20元，由於物美價廉，是不少前鎮高中學生早餐的補給站，有些校友畢業多年，還常常回來找「黃媽媽」買早餐。

黃媽媽早餐店第二代店長黃清吉，平時熱心公益，3年前響應前鎮高中前校長夏日新發想，捐出早餐券當做成績優秀學子「獎勵」，一年約捐出2萬7千元等值早餐，「黃媽媽」笑說，「就是要鼓勵他們阿，大家才會更用功」。

今年考上台藝大美術系的校友陳婕宜，最愛吃「黃媽媽」作的鮪魚蛋餅，高二上水彩課時曾以「黃媽媽早餐店」為題材，畫下黃蔡月有與兒子黃清吉勤奮製作早餐的身影，這幅晨饗讓擔任過福誠高中家長會長的店老闆黃清吉很有感，決定收藏。

前中現任校長蘇清山今早特別陪陳婕宜送畫到早餐店，黃清吉直誇畫得唯妙唯肖，打算掛在家裡，讓子孫們看到阿嬤、爸爸努力工作的態度，獲得啟發和鼓勵。

位在高雄前鎮高中對街的黃媽媽早餐店，一年捐2萬7元等值早餐券獎勵前中學。記者王昭月／翻攝
位在高雄前鎮高中對街的黃媽媽早餐店，一年捐2萬7元等值早餐券獎勵前中學。記者王昭月／翻攝
前鎮高中校長蘇清山、前校長夏日新（右一）陪校友陳婕宜（左二）將畫作送給「黃媽媽早餐店」。記者王昭月／翻攝
前鎮高中校長蘇清山、前校長夏日新（右一）陪校友陳婕宜（左二）將畫作送給「黃媽媽早餐店」。記者王昭月／翻攝
今年剛考上台藝大美術系的陳婕宜（中），將黃蔡月友（左）及黃清吉母子作早餐的勤奮神韻畫得唯妙唯肖。記者王昭月／攝影
今年剛考上台藝大美術系的陳婕宜（中），將黃蔡月友（左）及黃清吉母子作早餐的勤奮神韻畫得唯妙唯肖。記者王昭月／攝影

早餐 阿嬤

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