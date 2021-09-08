大雨來襲避免淹水資訊空窗 屏東縣建置全時預警系統

氣候變遷帶來環境衝擊，屏東縣今年8月連續大雨3天累計下2000毫米雨量，幾乎接近屏東縣一年平均雨量2500毫米，屏東縣府水利處向中央爭取前瞻計畫「智慧水管理產業創新發展計畫」，打造縣府轄區災害全時監控與預警科技防災環境，將以往需要數天、數小時以上的災害反應時間，縮短數分鐘、數秒鐘，即時掌握轄內淹水情形。

水利處指出，「智慧水管理產業創新發展計畫」從107年到110年，每年經費900萬元，開發防救災全時運作機制，智慧化防災決策機制，將以往需數天、數小時以上反應時間，縮短數分鐘、數秒鐘。

水利處指出，針對縣內大規模、長時間淹水潛勢的地層下陷區域，事先備妥不同淹水深度下，快速退水所需的淹水排除策略（如抽水機佈設調度與水門操作等），對應所需退水時間。未來若地層下陷區發生大規模淹水情境，即可利用智慧化系統彙整退水策略，提升應變決策能力。

水利處指出，針對轄區重要水系，建置全時預警系統，每小時自動提供未來1到3小時河道水位的早期預警資訊，協助創造寶貴「黃金疏散避難時間」，今年本系統建置完成範圍涵蓋預警水系共10條，預警區域共15個鄉鎮。

使用AI機器人主動推播，建立災害警戒（降雨、水位、淹水、土石流、地震等）LINE全時自動監控與推播系統，解決人工不可能24小時不間斷監控、警戒被遺漏或延後發現的防災困境。

水利處指出，結合易淹水區域34處內水感測器，即時了解積淹水情形，當現場發生淹水，可將內水感測器的空間單點、單一屬性（淹水深度）資料，轉換空間平面（範圍）、多屬性（淹水面積、深度、土地利用佔比、影響戶數與人口等）的綜合淹水資訊，解決原本需數小時才能產製淹水調查數據的「淹水資訊空窗期」問題。

建立LINE版的防汛資訊智慧查詢系統，水情、災情等防災資訊查詢所需時間，由原本數分鐘等級縮短至數秒鐘等級，讓防災資訊即時掌握，透過行動數據資料庫，可以即時透過手機，單鍵操作，幾秒鐘即可得到勘災所在地點鄰近區域的水情、災情與建造物等資訊。