快訊

直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雨來襲避免淹水資訊空窗 屏東縣建置全時預警系統

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府水利處長江國豐說，縣府建立LINE版的防汛資訊智慧查詢系統，透過行動數據資料庫，即時透過手機，單鍵操作，即時掌握水情變化。記者劉星君／攝影
屏東縣府水利處長江國豐說，縣府建立LINE版的防汛資訊智慧查詢系統，透過行動數據資料庫，即時透過手機，單鍵操作，即時掌握水情變化。記者劉星君／攝影

氣候變遷帶來環境衝擊，屏東縣今年8月連續大雨3天累計下2000毫米雨量，幾乎接近屏東縣一年平均雨量2500毫米，屏東縣府水利處向中央爭取前瞻計畫「智慧水管理產業創新發展計畫」，打造縣府轄區災害全時監控與預警科技防災環境，將以往需要數天、數小時以上的災害反應時間，縮短數分鐘、數秒鐘，即時掌握轄內淹水情形。

水利處指出，「智慧水管理產業創新發展計畫」從107年到110年，每年經費900萬元，開發防救災全時運作機制，智慧化防災決策機制，將以往需數天、數小時以上反應時間，縮短數分鐘、數秒鐘。

水利處指出，針對縣內大規模、長時間淹水潛勢的地層下陷區域，事先備妥不同淹水深度下，快速退水所需的淹水排除策略（如抽水機佈設調度與水門操作等），對應所需退水時間。未來若地層下陷區發生大規模淹水情境，即可利用智慧化系統彙整退水策略，提升應變決策能力。

水利處指出，針對轄區重要水系，建置全時預警系統，每小時自動提供未來1到3小時河道水位的早期預警資訊，協助創造寶貴「黃金疏散避難時間」，今年本系統建置完成範圍涵蓋預警水系共10條，預警區域共15個鄉鎮。

使用AI機器人主動推播，建立災害警戒（降雨、水位、淹水、土石流、地震等）LINE全時自動監控與推播系統，解決人工不可能24小時不間斷監控、警戒被遺漏或延後發現的防災困境。

水利處指出，結合易淹水區域34處內水感測器，即時了解積淹水情形，當現場發生淹水，可將內水感測器的空間單點、單一屬性（淹水深度）資料，轉換空間平面（範圍）、多屬性（淹水面積、深度、土地利用佔比、影響戶數與人口等）的綜合淹水資訊，解決原本需數小時才能產製淹水調查數據的「淹水資訊空窗期」問題。

建立LINE版的防汛資訊智慧查詢系統，水情、災情等防災資訊查詢所需時間，由原本數分鐘等級縮短至數秒鐘等級，讓防災資訊即時掌握，透過行動數據資料庫，可以即時透過手機，單鍵操作，幾秒鐘即可得到勘災所在地點鄰近區域的水情、災情與建造物等資訊。

今年8月初屏東縣豪雨，水利處長江國豐說，林邊溪上游降下非常大雨量，林邊溪水位快速上升，從建置的「防汛小幫手」掌握降雨趨勢，近中午有漲潮，林邊佳冬區域排水系統可能會造成排水不順，確實預測，隨即請公所、抽水站儘早因應。

屏東縣府水利處長江國豐說，縣府建立LINE版的防汛資訊智慧查詢系統，透過行動數據資料庫，即時透過手機，單鍵操作，即時掌握水情變化。記者劉星君／攝影
屏東縣府水利處長江國豐說，縣府建立LINE版的防汛資訊智慧查詢系統，透過行動數據資料庫，即時透過手機，單鍵操作，即時掌握水情變化。記者劉星君／攝影
屏東縣水利處在林邊鄉設置內水感測器，即時了解積淹水情況。圖／屏東縣府水利處提供
屏東縣水利處在林邊鄉設置內水感測器，即時了解積淹水情況。圖／屏東縣府水利處提供

淹水 屏東縣 雨量

延伸閱讀

台中凌晨大雨國道大貨車、轎車相撞　二傷一人左手變形

嘉縣番路柿子不畏乾旱大雨 繳出漂亮成績單

75秒殺5人 印度大雨店舖「死亡簷篷」漏電奪5命

高雄前鎮區水淹半顆輪胎 居民：逢大雨必淹

相關新聞

屏東霧台櫻花王死了 研判棲地環境不佳水分不足是主因

屏東縣霧台鄉「櫻花王」是每年春節旅人必追賞櫻景點，粉紅巨傘櫻花怒放，未來再也看不到了，今年2月盛開後，3、4月時突然出現...

疫情打亂中秋節 屏東縣府宣布：禁止公共區域烤肉

中秋節將屆，往年家家戶戶團圓烤肉慶中秋，但今年受新冠肺炎疫情影響，加上Delta變種病毒進入北部，屏東縣政府今主管會報後...

影／前鎮高中前早餐店飄香40年 校友彩筆畫黃媽媽神韻

位在高雄前鎮高中校門前的「黃媽媽早餐店」 美味飄香40年，早餐店雖然收入微薄，「黃媽媽」黃蔡月有1年卻捐約2萬7千元等值...

高市水井申報至今年底 未申報最高可罰5萬元

你家的地下水井申報了嗎？今年是高雄市水井申報最後一年，申報作業年底將截止。高雄市水利局表示，今年是申報作業第4年也是最後...

大雨來襲避免淹水資訊空窗 屏東縣建置全時預警系統

氣候變遷帶來環境衝擊，屏東縣今年8月連續大雨3天累計下2000毫米雨量，幾乎接近屏東縣一年平均雨量2500毫米，屏東縣府...

璨樹颱風周末恐襲台 「高雄驛」挪移慶典宣布延後一周

高雄市政府原定9月11日、12日舉辦高雄帝冠式車站（舊車站）挪移慶典，因應璨樹颱風可能到來，工務局今天宣布改至9月18、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。