高雄健身教練扛文旦與尿布 呼籲中秋佳節幫幫植物人

中秋義賣是創世基金會鳳山院募集經費的年度重要活動，今年推出台南麻豆冠軍果園出產的文旦禮盒及土鳳梨酥禮盒。今早World Gym高雄鳳山店教練協助募款，一肩扛起文旦與尿布，協助創世推廣中秋文旦，募集購買尿布基金。

創世鳳山分院安養63位植物人，每人每天需要替換10片尿布， 重量約600公克。World Gym健身俱樂部得知因疫情嚴峻資源募集不易，今早號召鳳山店全體員工關心植物人，教練群將平日健身用的槓鈴加掛尿布與文旦禮盒，象徵舉起萬斤愛。

健身房經理賀主恩說，健身教練要維持肌肉不容易，但更佩服醫護人員每天勞心勞力照顧植物人，精神令人感佩，教練夥伴響應社會公益，齊為植物人發聲。