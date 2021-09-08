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璨樹颱風周末恐襲台 「高雄驛」挪移慶典宣布延後一周
高雄市政府原定9月11日、12日舉辦高雄帝冠式車站（舊車站）挪移慶典，因應璨樹颱風可能到來，工務局今天宣布改至9月18、19日舉行，已預約參觀民眾不須再填寫，直接改到19日原時段場次。
高市府表示，氣象局7日宣布第14號颱風「璨樹」正式形成，預估本周末可能接近台灣，基於安全考量，原定11日、12日辦理的高雄驛挪移慶典「科技城市 璀璨願景」，決定延後，9月11日挪移慶典順延至9月18日晚間6點30分，原定12日開放民眾現場欣賞的願景館光雕秀，順延至19日舉辦。
市府工務局表示，高雄驛光雕秀開放市民實名制預約報名，可入內拍照、參觀，因受颱風影響，12日活動順延至19日。策展單位會發mail通知已報名成功的民眾，並再以電話通知更改活動時間及保留原時段參與資格。
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