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高雄醫學大學前董事長陳田植告別式 備極哀榮

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄醫學大學前董事長陳田植告別式，今於高雄第市立殯儀館景德廳舉辦。圖／高雄醫學大學提供
高雄醫學大學前董事長陳田植告別式，今於高雄第市立殯儀館景德廳舉辦。圖／高雄醫學大學提供

高雄醫學大學前董事長陳田植日前辭世，享壽90歲，今天在高雄市第一殯儀館景德廳舉辦告別式，總統蔡英文及副總統賴清德送上花籃弔唁，前副總統陳建仁、連勝文及中央、地各機關首長及醫界、學界、商界、法界等代表、民間企業與團體人士均到場悼念，場面備極哀榮。

故人陳田植是高雄前市長陳啟川長子，曾任南和興產公司董事長、總裁，和川公司董事長與彰化銀行常務董事等職，是備受尊崇的企業家。他於1984年開始擔任高醫董事，1993年接任高醫董事長，以處理銀行金融事務的嫻熟能力，奠立高醫醫療體系良好的財務體質。

他在任內領導高醫改制大學、推動學校及附屬機構各項軟硬體建設發展，並改革行政制度提升醫療人員、教職員工福利，也捐款百萬美金成立高醫哈佛基金會，使高醫成為「台灣與哈佛最近距離」的標竿學校。

前副總統陳建仁曾任高醫大3屆董事，此事出任治喪委員榮譽主委，而故人兒時玩伴、前副總統連戰，則派長子連勝文南下代表悼念。由於正值疫情期間，告別式現場特別規畫動線、控制人流，並確保參加公祭人員都能嚴守防疫距離。

高雄醫學大學前董事長陳田植今舉辦告別式，擔任治喪委員會榮譽主委的前副總統陳建仁，南下悼念。圖／高雄醫學大學提供
高雄醫學大學前董事長陳田植今舉辦告別式，擔任治喪委員會榮譽主委的前副總統陳建仁，南下悼念。圖／高雄醫學大學提供

高醫 連勝文 哈佛

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