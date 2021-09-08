高雄醫學大學前董事長陳田植告別式 備極哀榮

高雄醫學大學前董事長陳田植日前辭世，享壽90歲，今天在高雄市第一殯儀館景德廳舉辦告別式，總統蔡英文及副總統賴清德送上花籃弔唁，前副總統陳建仁、連勝文及中央、地各機關首長及醫界、學界、商界、法界等代表、民間企業與團體人士均到場悼念，場面備極哀榮。

故人陳田植是高雄前市長陳啟川長子，曾任南和興產公司董事長、總裁，和川公司董事長與彰化銀行常務董事等職，是備受尊崇的企業家。他於1984年開始擔任高醫董事，1993年接任高醫董事長，以處理銀行金融事務的嫻熟能力，奠立高醫醫療體系良好的財務體質。

他在任內領導高醫改制大學、推動學校及附屬機構各項軟硬體建設發展，並改革行政制度提升醫療人員、教職員工福利，也捐款百萬美金成立高醫哈佛基金會，使高醫成為「台灣與哈佛最近距離」的標竿學校。