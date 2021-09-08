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疫情下拚觀光 高雄少年旅行家遊程競賽總獎金10萬元

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
手機攝影達人王小路帶領大家透過鏡頭看高雄大港橋。圖／高市觀光局提供
手機攝影達人王小路帶領大家透過鏡頭看高雄大港橋。圖／高市觀光局提供

考量國內觀光產業因疫情受衝擊，高雄市府觀光局明天（9日）起連續2天在高雄萬豪酒店舉辦「高雄觀光行動論壇」，邀請作家謝哲青、百萬部落客尼力、手機攝影達人王小路等旅遊行家與青年學子座談。另推出少年旅行家隨意遊遊程競賽，首獎可獲得3萬元獎金，總獎金10萬元，高中以上學生可組隊參加。

「高雄觀光行動論壇」共兩天，採實體與線上方式同步進行，納入防疫概念，每一場次提供20個名額，可參加2小時市區免費遊程。首日主題為「後疫情時代觀光新創活動的質變與量變」，旅行家謝哲青、百萬部落客尼力、台北城市散步執行長邱翊、ezfly董事長周育蔚、茂林國家風管處柯建興處長及高雄導覽達人黃祺瑋與談。

第二天主題為「網路獨霸下視覺主導的觀光發展型態」，手機攝影達人王小路、無氏製作設計師吳孝儒等人帶領大家用視覺領略高雄的旅行風景。

觀光局指出，今年推出「少年旅行家‧高雄隨意遊」遊程競賽活動，競賽主題是以高雄二日遊的遊程為主，必須包含夜間活動，建議以大眾運輸與共享運具優先。此競賽號召國內高中職暨大專院校學生組隊參加，每隊以4人為限，可以找指導老師，首獎3萬元，總獎金超過10萬元，10月15日收件截止，觀光行動論壇及遊程競賽活動官網如下：https://www.khtour.org/。

文化旅行家謝哲青探討高雄觀光新創活動。圖／高市觀光局提供
文化旅行家謝哲青探討高雄觀光新創活動。圖／高市觀光局提供

疫情 觀光局

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