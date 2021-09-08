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全身病痛又失業 她靠三隻貓努力撐下去

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄謝佩紜家中照顧3隻貓，其中白貓島吉為腎貓、白底虎斑黑輪過胖。圖／謝佩紜提供
高雄謝佩紜家中照顧3隻貓，其中白貓島吉為腎貓、白底虎斑黑輪過胖。圖／謝佩紜提供

高雄偷尾巴手作坊老闆謝佩紜因失業、天生骨骼問題不能久站，又需照顧家中3隻貓，因緣際會看YouTube自學製作貓草包並上網販售貼補家用，至今已將近3年，她說，家中3貓其中1隻是愛滋貓、1隻是腎貓，加上自己固定就醫的醫藥費，每月開銷驚人，製作手作品能讓心情放鬆。

謝佩紜今年31歲，除了天生骨骼問題，關節容易脫臼，心臟也不好，還有氣喘問題，雖曾想申請低收補助，卻因家中資格不符無法申請，她說，過去為賺錢一次打三分工，也把身體搞壞了，連走路都有問題，今年疫情爆發前，因身體不適離職，趁在家的時間全職製作貓草包。

謝佩紜表示，自己學歷不高，又無法久站，工作不好找，一次在YouTube看到有貓草包製作教學，努力自學製作，至今也陸續開發各式新產品放到網上販售，目前每天從早上9點到晚上12點，約可以做20單，個數約5、60個，這幾年努力存錢，為了有足夠儲蓄到醫院開刀、復健

謝佩紜回想當年認識3隻貓的過程，她說，3年前回已荒廢的老家看看時，發現剛出生約21天的1隻白貓及1隻白底虎斑貓，同月又在朋友的多肉植物店救援1隻鼻涕眼淚都糊在一起的愛滋虎斑貓，因送養困難，全部帶回家自己照顧，現在牠們分別叫島吉、黑輪及島路。

島吉1歲多時因食慾下降，就醫檢查發現可能因先天性發育不良，腎臟出現受損，至今島吉每1、2月要回醫院抽血、抽尿，每天吃8顆藥，但在醫院都不會掙扎，被譽為天使貓，島路因愛滋平時要吃增強抵抗力的藥、營養品等，黑輪雖沒有生病，但過胖要吃減肥飼料，光3隻貓就要吃4種飼料。

謝佩紜說，雖然身體有各種病痛，也常有負面情緒，但想到家中3隻貓，就能一直撐下去，今年女友張維廷下班時間也加入手作行列，兩人也共同創建臉書粉專，在上面分享製作手作品以及照顧3貓的心路歷程。

高雄謝佩紜因無法久站又失業，轉而在家手作貓草包在網上販售貼補家用。圖／謝佩紜提供
高雄謝佩紜因無法久站又失業，轉而在家手作貓草包在網上販售貼補家用。圖／謝佩紜提供
高雄謝佩紜飼養的白貓島吉1歲時被診斷為腎貓，今年才3歲多，卻每天要吃8顆藥，還須定期就醫檢查。圖／謝佩紜提供
高雄謝佩紜飼養的白貓島吉1歲時被診斷為腎貓，今年才3歲多，卻每天要吃8顆藥，還須定期就醫檢查。圖／謝佩紜提供
高雄謝佩紜家中照顧3隻貓，其中白貓島吉為腎貓、白底虎斑貓黑輪過胖、虎斑貓島路為愛滋貓。圖／謝佩紜提供
高雄謝佩紜家中照顧3隻貓，其中白貓島吉為腎貓、白底虎斑貓黑輪過胖、虎斑貓島路為愛滋貓。圖／謝佩紜提供

愛滋 氣喘 復健

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