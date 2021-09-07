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高市府人事大風吹 新工處長等12人調動明起生效
高雄市政府今晚宣布新一波人事調動訊息，11職等新工處楊素鳳調整為12職等參事，遺缺由養工處副處長許永穆調升。前市長韓國瑜主政時期當觀光局長的邱俊龍，改朝換代後又轉回事務官，出任觀光局副局長，他這次平調同為11職等參議，遺缺由建管處長江俊昌接任。知情人士表示，這次調動以工務、觀光、環保、捷運局為主，還有下一波調整。
高市府表示，這波人事調整是依據業務推展需要，根據學經歷、專長等因素，也徵詢當事人意願，盼能適才適所，讓同仁增加歷練機會，9月8日生效。
這一波共有12人職務調動，人事異動名單如下：
觀光局副局長邱俊龍調任市府參議
環境保護局副局長陳琳樺調任市府顧問
工務局（建築管理處）處長江俊昌調任觀光局副局長
新建工程處處長楊素鳳調任市府參事
養護工程處副處長許永穆調任新建工程處處長
新建工程處總工程司邱哲明調任養護工程處副處長
養護工程處總工程司陳海通調任工務局（建築管理處）處長
工務局正工程司陳明軒調任新建工程處總工程司
捷運工程局正工程司洪政豐調任捷運工程局（工務管理科）科長
環境保護局簡任技正黃世宏調任環境保護局副局長
市府參議謝輔宸調任環境保護局簡任技正
捷運工程局（工務管理科）科長王彥清調任養護工程處總工程司
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