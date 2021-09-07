鼓山百年舊魚市改造 農委會拍板補助3000萬元
高雄市鼓山舊魚市場已有逾百年歷史，但因時空環境改變，已喪失漁貨拍賣功能，高市府擬將其轉型為「高雄市精品產售中心」，預期改造後農漁產品展售可帶來每年約3億元產值。
鼓山舊魚市場閒置許久，甚至淪為景觀死角，高市府推動「高雄市鼓山區農漁村產業六級化空間活化轉型示範計畫」，擬將鼓山舊魚市場轉型為「高雄市精品產售中心」，總經費預計約新台幣6000萬元。
民進黨立委趙天麟多次協助市府向中央爭取預算，昨天農委會終於確定將補助3000萬元，另市府配合款3000萬元，加速推動鼓山舊魚市改造活化。
趙天麟今天表示，「大高雄農漁精品展售中心」落成後，可望成為高市農漁精品最佳展銷舞台，提供農漁民更多元的銷售管道與據點，預估全年銷售產值可達至少3億元。
「大高雄農漁精品展售中心」今年9、10月間進行規劃設計與發包，11月開始施作，預計明年4月完成拍賣場屋頂工程及建築結構安全工程。
鼓山舊魚市場位在第一港口畔，興建於1919年，但因時空環境改變，近年宛如廢墟；市府盼精品產售中心落成後除可活化農漁產拍賣功能，還可與駁二藝術特區及棧二庫串聯成為觀光廊道，成為旗鼓地區觀光新亮點。
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