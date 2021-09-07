屏東攬客用這招 推3條新觀光巴士路線輕鬆暢遊

屏東人文生態景觀豐富，近幾年伴隨著勝利星村、縣民公園、屏東總圖等景點興起，讓外地人逐漸擺脫屏東亮點只有墾丁的刻板印象，其中由屏東縣政府推出，結合屏東其他好玩觀光景點的3條觀光巴士路線-「506A屏市假日觀光公車」、「518四重溪溫泉快線」、「601小琉球環島線」，讓您不用開車也能輕鬆遊屏東。

縣府交通旅遊處表示，今年5月通車的「506A屏市假日觀光公車」假日共開行16班次，串聯屏東市3個新興觀光景點，民眾於10月24日前均可搭乘前往屏東總圖4樓觀賞全台唯一一場「斯卡羅戲劇影像特展」，接著走訪全國最大、最完整的歷史建築群「勝利星村創意生活園區」，除有51個品牌進駐，還不定期有快閃限定店及假日市集，趁著天色未暗前抵達獲獎無數的「縣民公園」，在水岸倒影之下，探訪這座以工業遺構為核心所打造的美麗綠地。

位於車城鄉的四重溪溫泉，水質清澈、無臭味，在日治時代和北投、陽明山、關仔嶺並列為台灣4大溫泉，深受國內外遊客喜愛，為提供旅客快速接駁服務，縣府參考墾丁快線營運模式，自109年推出「518四重溪溫泉快線」，旅客只要搭乘台鐵在枋寮站下車，並於站前圓環處候車，不到1小時即可抵達四重溪，優惠期間單趟票價最高只要50元。

離島小琉球因擁有豐富潮間帶生態及綠蠵龜棲息地而知名，每到夏季吸引遊客登島，而601小琉球環島線」身為島上唯一一條公車路線，可簡單區分為「內環線」及「外環線」，其中「內環線」主為接駁旅客前往島中心民宿區，「外環線」則為串聯環島公路上各觀光遊憩景點及港埠節點，乘車過程中可欣賞海天一色的絕美海景，還可聽到駕駛長免費的熱情導覽，現在只要在車上向駕駛長購買100元1日券，當天可不限次數上、下車。

交旅處建議，旅客出門務必先做好行程規劃，506A、518觀光巴士路線資訊請上屏東客運公司官網查詢；601觀光巴士路線資訊請上高雄客運公司官網查詢；另行程中想要掌握公車即時動態資訊，可於乘車前下載「屏東公車」APP，即時查看公車預估到站時間，讓旅途更輕鬆、更便利。