快訊

疫情恐燒進彰化？幼兒園確診男童曾回老家 4家人遭匡列隔離

璨樹颱風「持續增強」恐轉中颱 是否發陸警氣象局這樣說

海巡署戒護成功馳救屏東漁船 漁會贈匾感謝

中央社 / 屏東縣7日電

東港籍漁船「造福昌」號8月18日在台菲重疊海域捕魚時，遭2艘菲國公務船強行登檢，險被扣船帶返菲國，海巡救難艦火速趕往馳救，東港區漁會將在10日漁民節大會贈匾額致謝。

東港區漁會表示，「造福昌」號8月18日在台菲重疊海域捕魚時，被菲律賓公務船強行登船檢查，差點被扣船帶返菲國。船長曹能造深夜緊急通報漁業電台，海委會海巡署艦隊分署立即派出最新型巡防救難艦「安平艦」火速趕往馳救。

漁會表示，途中琉球籍「滿豐86號」也通報遇菲國公務船，19日中午「安平艦」成功馳救2漁船，人船平安脫險，讓東港漁民及家屬相當感謝。

「造福昌」漁船船長曹能造於8月31日安全返抵東港，現正檢疫隔離期，透過電話對於政府投入護漁展現強而有力行動相當肯定。

漁會表示，艦隊分署這次派出最新型600噸級的「安平艦」自東沙島即時救援，全速趕往現場協助，除與2艘船船長隨時保持連繫以掌握現況，並展開與菲國公務船進行溝通協調，終協助2艘漁船平安脫困，完成即刻救援任務。

漁會有感於海巡署長年以來執行保護海疆任務，確保台灣漁船海上作業安全，將於10日漁民節致贈「護我海疆」匾額。

東港區漁會第61屆漁民節慶祝表揚大會，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延至10日舉行，會中也將表揚今年度模範漁民、模範增產競賽延繩釣漁船、拖網漁獲成績優良漁船、國內外基地冷凍漁獲成績優良漁船、黑鮪魚漁獲成績優良漁船、外籍漁獲量優良漁船、模範承銷人、優良推廣人員、資深漁民等。

東港 漁民 海巡署

延伸閱讀

來Bike吧！ 在騎乘間細細品味屏北之美

都會區人口密集 醫：Delta防疫難度比屏東高

屏東小琉球3潛水客失蹤 海巡、救難協會急救援成功救起

高鐵屏東站特定區動起來 蘇貞昌：將成屏東新都心

相關新聞

南北兩樣情 中秋連假墾丁、小琉球掀訂房熱

中央有條件開放開放海泳、浮潛、飯店泳池及烤肉，激發民眾出遊意願，開學後首個4天中秋連假，夏日水上活動勝地的屏東墾丁和小琉...

中秋防疫如臨大敵 陳其邁：全市騎樓地禁烤肉

北部疫情危機再起，高雄市政府今天下午與防疫專家開會討論，針對校園防疫及秋節防疫措施有許多加強因應措施，包括10月10日前...

高雄大寮自來水管爆裂 路面噴出近2公尺高水柱

高雄市大寮區光明路今天下午道路出現噴泉，強勁的水柱從地下湧出，高達近2公尺，路面淹水一度波及周邊店家；自來水公司七區管理...

6千萬改造高雄鼓山魚市場 每年創造3億元產值

擁有百年歷史的高雄鼓山魚市場轉型，備受外界專注，立委趙天麟指出，魚市場轉型「高雄市精品產售中心」，計畫內容總經費共6千萬...

恆春鎮立新泳池9日起開放 全鎮國中小學生免費游

因設施老舊前年整建的屏東縣恆春鎮立游泳池，今年4月完成使用執照、消防安全等執照審核，卻陸續遇上缺水及疫情等因素遲遲未開放...

高雄春藝線上藝文宅配通上YouTube 兼顧紓困整備和振興

高雄市文化局即日起在「高雄春天藝術節YouTube頻道」，推出「線上藝文宅配通」系列節目，將精彩演出、知識小學堂、趣味劇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。