海巡署戒護成功馳救屏東漁船 漁會贈匾感謝

東港籍漁船「造福昌」號8月18日在台菲重疊海域捕魚時，遭2艘菲國公務船強行登檢，險被扣船帶返菲國，海巡救難艦火速趕往馳救，東港區漁會將在10日漁民節大會贈匾額致謝。

東港區漁會表示，「造福昌」號8月18日在台菲重疊海域捕魚時，被菲律賓公務船強行登船檢查，差點被扣船帶返菲國。船長曹能造深夜緊急通報漁業電台，海委會海巡署艦隊分署立即派出最新型巡防救難艦「安平艦」火速趕往馳救。

漁會表示，途中琉球籍「滿豐86號」也通報遇菲國公務船，19日中午「安平艦」成功馳救2漁船，人船平安脫險，讓東港漁民及家屬相當感謝。

「造福昌」漁船船長曹能造於8月31日安全返抵東港，現正檢疫隔離期，透過電話對於政府投入護漁展現強而有力行動相當肯定。

漁會表示，艦隊分署這次派出最新型600噸級的「安平艦」自東沙島即時救援，全速趕往現場協助，除與2艘船船長隨時保持連繫以掌握現況，並展開與菲國公務船進行溝通協調，終協助2艘漁船平安脫困，完成即刻救援任務。

漁會有感於海巡署長年以來執行保護海疆任務，確保台灣漁船海上作業安全，將於10日漁民節致贈「護我海疆」匾額。

東港區漁會第61屆漁民節慶祝表揚大會，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延至10日舉行，會中也將表揚今年度模範漁民、模範增產競賽延繩釣漁船、拖網漁獲成績優良漁船、國內外基地冷凍漁獲成績優良漁船、黑鮪魚漁獲成績優良漁船、外籍漁獲量優良漁船、模範承銷人、優良推廣人員、資深漁民等。