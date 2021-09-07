南北兩樣情 中秋連假墾丁、小琉球掀訂房熱

中央有條件開放開放海泳、浮潛、飯店泳池及烤肉，激發民眾出遊意願，開學後首個4天中秋連假，夏日水上活動勝地的屏東墾丁和小琉球都掀起訂房熱，墾丁地區飯店和核心區民宿前兩天多滿房，第3天約八成，小琉球旅宿前兩天也有八成訂房，是疫情以來繼8月底開學前最後一個假日後的第二波旅遊高峰。

「雖然連假之外的平日仍處在二成的低檔，但久違的假日滿房榮景再現，大家已經感動了！」屏東縣民宿協會理事林淑敏說，這次疫情海嘯，墾丁旅宿業經歷史上最慘的暑假，2個多月住房近零；上月24日起海泳、浮潛水上活動、旅宿業泳池有條件開放，加上烤肉解禁，很多親子客趕在暑假結束前來度假，創下首波旅遊高峰，中秋4天連假則再創另波旅遊高峰，核心區前兩天多滿房，區外也有七成。

「飯店業者的心情，每天都跟著中央疫情記者會起伏！」墾丁凱撒、夏都和福華等度假飯店，中秋連假前兩天多已滿房，墾丁一家飯店主管說，飯店游泳池有條件開放後，每天的臨時訂房接不停，周六原本六成住房率，瞬間衝至滿房，中秋連假更是一房難求；但最近相繼爆出長榮機師突破性感染、新北市幼兒園確診延燒，讓人憂心疫情可能升溫，影響好不容易回溫的住房，喜悅也夾雜著忐忑。

小琉球觀光協會理事長許博翰說，去年暑假假日常有萬人登島，今年5月警戒三級因自主歇業住房近零，降二級後平日住房仍不到一成，開放海泳和浮潛後住房才明顯提升，這次中秋連假前兩天有八成住房，雖未回到過去滿房水準，但已經夠讓人振奮；為讓遊客安心登島旅遊，協會推出攜帶注射疫苗黃卡享優惠方案，贈送房客裝口罩的防水夾鏈袋，並動員志工在海邊提醒遊客注意防疫。