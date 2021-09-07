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響應環保 高市鳥松七里長公務車換電動機車

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市鳥松區全面汰換老舊公務機車，盼由里長帶頭推動電動機車。圖／鳥松區公所提供
高市鳥松區全面汰換老舊公務機車，盼由里長帶頭推動電動機車。圖／鳥松區公所提供

高雄市政府民政局陸續汰換175輛里長公務機車，鳥松區長蔡登山今天到各里「面交」，親自將新全新公務電動機車交給7位里長。蔡登山說，各里長使用的機車車齡已經超過10年，市府配合行政院推動推動空氣汙染防制行動方案，推動公務車輛電動化政策，盼里長騎乘新型態電動車能起示範作用，鼓勵地方鄉親一起以實際行動支持低汙染運具。

鳥松區共有7里，區長蔡登山將電動機車逐一送至里長服務處。蔡登山表示，里長在第一線為民服務工作繁重，機車性能耗損快速，多已不堪使用；電動車可減少空氣汙染排放物，改善生活環境品質並提升里長行車安全，各里長都很開心有新車可騎。

民政局指出，為打造高雄市成為永續發展的綠能城市，鳳山、林園、大寮、大樹、大社、仁武及鳥松等7區汰換老舊公務機車，總數175輛，藉由里長帶頭響應騎乘電動機車風氣。

電動機車 空氣汙染

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