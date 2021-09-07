金門何厝非法建物設基地台 縣府函請NCC廢止

金門縣金沙鎮何厝村一棟閒置民宅架設基地台遭附近居民抗議。縣府建設處今天確認這棟非法建物後，將由鎮公所查報拆除；基地台部分，將函請國家通訊傳播委員會NCC依法廢止。

由於這棟閒置民宅至少架設4座基地台，讓附近居民陷入電磁波罹癌陰影。不滿NCC和縣府核准架設基地台，怠忽職守置居民健康於不顧，要求NCC盡快拆除，還給村民平安居住健康環境。

建設處指出，依金門縣地理資訊系統，在民國95年建置空照圖顯示位於何厝的基地台建物當時即已存在，查閱檔案發現建物沒有申請建築執照，進一步向金沙鎮公所查證也不是舊有房屋，因此認定「非法建築物」，將由鎮公所查報；屋頂上架設基地台，也將速函請NCC依法廢止電台執照並要求業者拆除。

對於何以95年迄今都未發現是非法建物，建設處官員表示，一般除非民眾舉報，公部門不容易發現違建，特別是這棟建物蓋得方正，不同於一般違建；縣府也是在何厝居民昨天抗議陳情後，調閱檔案才發現這棟建物沒有建照，屋主也坦承並未申請執照。

建設處表示，NCC於民國106年3月間依電信法及行動通訊網路業務基地台設置使管理辦法規定，核發基地台的電台執照；因此，電信業者申請基地台電台執照由NCC全權管理，地方政府在核照前無權介入。NCC核准架設許可前未事先查證建物合法性，僅在核發後副知地方政府。

建設處說明，101年6月間經議會第5屆第5次定期會審議決議，制定「金門縣行動電話基地台設施設置管理自治條例」並報請中央核定，條文明定基地台不得設置在違章建築，以維護公共安全、市容觀瞻。但經內政部回函，部分條文已涉牴觸通訊傳播基本法及電信法規定，屬於無效、不予核定，因此自治條例無法施行。

至於電磁波是否危害人體，由於民眾受電磁波陰影終日提心吊膽，以致抗議聲不斷。縣府呼籲NCC對於未來把關電信業者申請基地台位置，檢討現行核准架設許可流程，讓地方政府一起共同協助，保障民眾免於恐懼的權益。