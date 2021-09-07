高市公托比降為1比4 收費一律9000元

高市8月起調降公托中心托育比為1比4，但原本公托中心和社區公托家園收費不同，市長陳其邁今天表示，公共托育服務將一致收費9000元。社會局說，8月超收部分會退款。

高雄市政府社會局表示，高市提供公共托育服務，主要分公共托嬰中心及社區公共托育家園；公共托嬰中心原本托育比為1比5，收費約新台幣1萬3000元；托育家園托育比為1比3或1比4，收費9000元。

不過，高市8月起將公共托嬰中心和托育家園的托育比都調整為1比4。陳其邁今天出席「美濃社區公共托育家園」落成揭牌儀式，再宣布公共托育服務收費一律為9000元。對於托育家園8月超收部分，社會局表示會再通知家長退費。

陳其邁說，面對全台少子女化危機，如何讓高雄市突破困境，翻轉低迷生育率，是市府團隊重要任務，除率先調整公托機構托育比與收費創造良好托育環境外，並完整規劃友善親子育兒空間及托育，持續努力完備公共托育拼圖板塊。

「美濃社區公共托育家園」位於美濃區有百年校史的吉洋國小內，委託社團法人高雄市婦幼與家庭教育協會辦理，是高市第11家社區公共托育家園，也是美濃原鄉首家托育機構，將自10月起提供托育服務。

此外，社會局及教育局聯手推行「幼托一條龍」政策，除未滿2歲的公共托育，吉洋國小也同步增設公立幼兒園，讓社區中的幼兒從出生至12歲都可在舒適校園環境中接受完整照顧。

社會局表示，後續將持續布建25處公共托育設施，目標至明年達到53處，希望透過優良服務、充沛資源，建立友善育兒家庭城市，讓青年看見高雄美好，願意在高雄落地生根。