快訊

校園霸凌嚴重！立委兒子生殖器被踹到流血 對方僅願賠1萬元

群聚擴大！綠委羅致政開第1槍 籲新北全市預防性停課

高市公托比降為1比4 收費一律9000元

中央社 / 高雄7日電

高市8月起調降公托中心托育比為1比4，但原本公托中心和社區公托家園收費不同，市長陳其邁今天表示，公共托育服務將一致收費9000元。社會局說，8月超收部分會退款。

高雄市政府社會局表示，高市提供公共托育服務，主要分公共托嬰中心及社區公共托育家園；公共托嬰中心原本托育比為1比5，收費約新台幣1萬3000元；托育家園托育比為1比3或1比4，收費9000元。

不過，高市8月起將公共托嬰中心和托育家園的托育比都調整為1比4。陳其邁今天出席「美濃社區公共托育家園」落成揭牌儀式，再宣布公共托育服務收費一律為9000元。對於托育家園8月超收部分，社會局表示會再通知家長退費。

陳其邁說，面對全台少子女化危機，如何讓高雄市突破困境，翻轉低迷生育率，是市府團隊重要任務，除率先調整公托機構托育比與收費創造良好托育環境外，並完整規劃友善親子育兒空間及托育，持續努力完備公共托育拼圖板塊。

「美濃社區公共托育家園」位於美濃區有百年校史的吉洋國小內，委託社團法人高雄市婦幼與家庭教育協會辦理，是高市第11家社區公共托育家園，也是美濃原鄉首家托育機構，將自10月起提供托育服務。

此外，社會局及教育局聯手推行「幼托一條龍」政策，除未滿2歲的公共托育，吉洋國小也同步增設公立幼兒園，讓社區中的幼兒從出生至12歲都可在舒適校園環境中接受完整照顧。

社會局表示，後續將持續布建25處公共托育設施，目標至明年達到53處，希望透過優良服務、充沛資源，建立友善育兒家庭城市，讓青年看見高雄美好，願意在高雄落地生根。

托育 美濃 托嬰

延伸閱讀

2022代表藍營出征高雄？高金素梅回應了

高雄第11家社區公共托育落成 市府力拚明年達到53處

高市運發局場館疑遭竊電 陳其邁：釐清真相懲處追究

傳高金素梅征戰高雄 陳其邁：防疫忙到頭髮白沒時間想

相關新聞

中秋防疫如臨大敵 陳其邁：全市騎樓地禁烤肉

北部疫情危機再起，高雄市政府今天下午與防疫專家開會討論，針對校園防疫及秋節防疫措施有許多加強因應措施，包括10月10日前...

南北兩樣情 中秋連假墾丁、小琉球掀訂房熱

中央有條件開放開放海泳、浮潛、飯店泳池及烤肉，激發民眾出遊意願，開學後首個4天中秋連假，夏日水上活動勝地的屏東墾丁和小琉...

6千萬改造高雄鼓山魚市場 每年創造3億元產值

擁有百年歷史的高雄鼓山魚市場轉型，備受外界專注，立委趙天麟指出，魚市場轉型「高雄市精品產售中心」，計畫內容總經費共6千萬...

恆春鎮立新泳池9日起開放 全鎮國中小學生免費游

因設施老舊前年整建的屏東縣恆春鎮立游泳池，今年4月完成使用執照、消防安全等執照審核，卻陸續遇上缺水及疫情等因素遲遲未開放...

高雄春藝線上藝文宅配通上YouTube 兼顧紓困整備和振興

高雄市文化局即日起在「高雄春天藝術節YouTube頻道」，推出「線上藝文宅配通」系列節目，將精彩演出、知識小學堂、趣味劇...

舊高雄車站9/11光雕秀 陳其邁將邀請歷任高雄市長共賞

舊高雄火車站帝冠建築「願景館」從8月底起開始一步一步回娘家，挪移工程持續至本月底，預計9月26日遷至中山、博愛路的高市中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。