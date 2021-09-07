羅達生突檢高市2工地 發現9缺失開罰、勒令停工

高雄市持續強力勞檢高風險工地，高雄市副市長羅達生今天上午帶隊突檢2地，發現9項缺失，立即依法向違規業者裁罰新台幣3萬至30萬元罰鍰，並勒令作業場所應立即停工改善。

為確保高雄市工安，羅達生上午突擊檢查燕巢區「鐵道技術研究暨驗證中心設備廠房土建工程」及仁武區「考潭營區新建工程」工地，這兩處重大工地主要工程項目為廠房新建及RC建築物，具有高處作業、施工架、感電等高風險作業，此次檢查著重墜落、倒塌、感電危害預防。

檢查後，共發現9項缺失，勞工局將依「職業安全衛生法」規定，針對各違規業者裁罰3萬至30萬元罰鍰；而其中2項包括吊料口及開口部分未設護欄、營造作業戶外電路未設漏電斷路器等有立即發生墜落、感電危險之虞部分，已勒令作業場所應立即停工改善。

羅達生表示，高雄陸續推動和發產業園區、仁武產業園區、橋頭科學園區等重大建設，針對中、高風險工地，市長陳其邁特別要求應加強監督檢查頻率，督促工地應落實相關法規及標準作業程序，並要求各相關局處加強橫向聯繫，共同防災。

他指出，勞工局已列管轄內各高風險工地，鎖定高處作業、施工架構材等有倒塌風險的構築設施、吊掛作業及營造用電設備等常見的作業風險，加強督檢頻率，針對今天勞檢所發現的缺失，除責令雇主立即改善，也將督促營造廠應確實負起承攬作業安全管理的責任，加強工地安全自主管理。

勞工局長周登春指出，營造業工地是防災檢查重點，至今年8月底，共實施5206場次營造工地檢查，其中立即危及勞工安全重大缺失，已處停工88件，罰鍰處分359件，其中高度2公尺以上作業勞工未使用安全帶等防護設備是主要的缺失項目。

他表示，勞檢處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求業者設置安全設施，對原事業單位未落實承攬管理責任，也將加重處罰，確保安全衛生統合管理，防止承包商勞工發生職業災害；若企業或勞工需安全衛生及防災協助，可向勞工局洽詢。