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6千萬改造高雄鼓山魚市場 每年創造3億元產值

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
鼓山魚市場興建於1919年，曾經是南部遠洋漁業及高雄魚貨銷售重心，近年已經沒落。圖／高市府提供
鼓山魚市場興建於1919年，曾經是南部遠洋漁業及高雄魚貨銷售重心，近年已經沒落。圖／高市府提供

擁有百年歷史的高雄鼓山魚市場轉型，備受外界專注，立委趙天麟指出，魚市場轉型「高雄市精品產售中心」，計畫內容總經費共6千萬元，順利爭取農委會補助3千萬改造經費，改造後農漁產品展售可望帶來每年約3億元產值。

鼓山魚市場興建於1919年，曾經是南部遠洋漁業及高雄魚貨銷售重心，後來因前鎮漁港崛起而沒落，不僅喪失漁貨拍賣功能，甚至成為停車場。立委賴瑞隆上月指出，鼓山魚市場列入「亞洲新灣區開發案」，農委會同意以「農業再生基金」補助補助高市府3千萬，第一拍賣場轉型農漁精品展售中心。

趙天麟今天指出，計畫內容總經費共6千萬元，農委會補助款與地方配合款各3千萬，9月到10月間進行規劃設計與發包，11月施作執行，預計明年4月完成拍賣場屋頂工程及建築結構安全等項工程。

「大高雄農漁精品展售中心」可望成為高市農漁精品最棒的展銷舞台，提供農漁民更多元的銷售管道與據點。趙天麟說，預估「高雄市精品產售中心」全年銷售產值至少3億元以上，加速推動鼓山舊魚市改造活化。

趙天麟 農委會 高雄市

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