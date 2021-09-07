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鐵路地下化綠園道老建物彩繪 變身高市藝術長廊

中央社 / 高雄7日電

高市鐵路地下化，沿線建築重見天日，但部分建物老舊不美觀，一群藝術家協助彩繪裝飾，讓老建物成新亮點；原本對顏色圖案擔憂的居民愈看愈喜歡，讓藝術家格外有成就感。

高雄市長陳其邁昨天也在臉書分享這項美化工程，他說，鐵路地下化後綠園道周邊的建築，正在進行「彩妝行動」，以「策展」概念，陸續由14位在地藝術家、創作27幅彩繪作品，讓綠園道變成藝術長廊，預計10月完工。

高雄市政府都發局長楊欽富說，鐵路地下化後，綠園道全長15.7公里，沿線建築原本在鐵路後巷，現在轉為正面，但部分路段建物老舊，因此取得住戶同意後進行彩繪，讓環境更美觀、有可看性，彩繪路段橫跨三民、鼓山、苓雅、鳳山4區。

擅長抽象畫的藝術家林熺俊，負責鼓山區綠川里路段彩繪。林熺俊接受中央社記者訪問表示，居民雖然同意彩繪，但初期仍對圖案、顏色都有所顧慮，有人擔心顏色太深，還有人看到自家牆面被漆藍色，憂心地跟他說自己最討厭藍色。

但隨著畫作逐漸完成，居民的擔憂也隨之消失。林熺俊說，原本討厭藍色的居民後來告訴他，沒想到藍色可以看起來這麼漂亮，讓他很開心也鬆了口氣。

林熺俊說，居民從反對「亂潑灑」，到之後來「監工」，怕他熱，還會送飲料給他喝，里長還說，等他辦畫展時，要發動社區帶里民來參觀畫展；牆面抽象畫作品能讓里民高興、獲得認同，這種快感絕對超過作品被收藏。

鼓山區綠川里辛姓居民說，一開始確實對顏色、彩繪內容有憂心，但實際畫上去後，大家都不擔心了，因為真的很漂亮；現在與其說是監工，不如說是欣賞，大家也覺得藝術家頂著烈日工作很辛苦，會主動送飲料、便當給他們。

藝術家 鐵路地下化 建築

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