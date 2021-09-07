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高市運發局場館疑遭竊電 陳其邁：釐清真相懲處追究

中央社 / 高雄7日電

高雄市某單項運動委員會辦公室冷氣遭爆私接公共用電長達7年，高雄市長陳其邁今天表示，市府除了行政調查，也會進行司法偵查，希望釐清事情真相，並懲處、追究。

高雄市某單項運動委員會辦公室冷氣遭爆私接公共用電長達7年，高雄市政府運動發展局所屬場館主管上個月輪調，新主管發現可能竊電後，主動報請警方偵辦。高雄市警方表示，本案目前已受理，正在瞭解、偵辦中，暫時無法對外說明。

陳其邁上午出席美濃社區公共托育家園開幕活動，他在會前接受媒體訪問表示，運發局主動發現此事，經查已經是很久的事，市府除了行政調查，也會進行司法偵查，希望把事情真相釐清，並根據事實調查進行懲處跟追究。

這個運動委員會長期協助訓練高雄市選手，因此租用市府所屬場館辦公室。根據租賃合約，委員會辦公室電費應該自行支付，為方便電費計算，也另外安裝分電表。然而，運發局場館主任上個月輪調，新任主管卻發現委員會冷氣電線皆在公用電表上，代表過去辦公室冷氣費都由公家支付。

對此，運發局表示，涉及竊電部分，上個月獲報後即報案，目前偵辦中，委員會行為是疏忽還是故意，則有待警方查明，以釐清責任。而前場館主任及場館人員當年安裝分電表時，未注意冷氣問題，7年來也無發現異常，則會因失職送會議研擬懲處。

高雄市 冷氣 司法

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