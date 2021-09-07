恆春鎮立新泳池9日起開放 全鎮國中小學生免費游

因設施老舊前年整建的屏東縣恆春鎮立游泳池，今年4月完成使用執照、消防安全等執照審核，卻陸續遇上缺水及疫情等因素遲遲未開放，疫情降級後，中央流行疫情指揮中心有條件解封游泳池，屏東縣政府也公布相關指引，鎮公所選在「鬼月」結束後的9月9日起試營運3天，12日正式開放，鎮長陳文弘也兌現鎮內國中小學生一律免費的支票。

恆春鎮立游泳池因設施老舊，鎮公所向縣府爭取2600多萬補助於前年動工整修，除了增加可遮風避雨的頂蓋鋼構屋頂，能滿足全天候使用需求，軟硬體包括廁所、更衣室、置物櫃等一併強化，另考量到關心行動不便及身心障礙者的公平使用性，增加無障礙廁所、淋浴間及出入口坡道，並加設電動無障礙下水輔助椅，成為適合高齡和身障者的友善泳池。

鎮長陳文弘說，泳池改建工程4月完成並取得相關執照後，卻陸續遇上全島大缺水及疫情等狀況，5月疫級警戒升溫，加上正值農曆7月期間，公所決定再作徹底的測試，也持續遴聘救生員，待疫情再降一級、民俗「鬼月」結束後再開放，也兌現「恆春在地國中小免費使用泳池」的承諾。

他說，曾經有聲音說恆春已經有那麼多沙灘，為甚麼還需要游泳池，但就是因為恆春半島三面環海，因此提供一個優質、安全的學習環境尤其重要，畢竟游泳課是恆春半島孩子的必須技能，恆春半島孩子在縣運也繳出亮眼成績，透過泳池環境的改善，讓恆春孩子能盡情享受水上運動的樂趣，自9月9日起，鎮內國中、國小學生出示證件免費入場，請配合泳池相關防疫措施，出水後要戴口罩。