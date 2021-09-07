屏東郵局推東港迎王郵票 過爐祈福盼驅逐瘟疫

屏東東港東隆宮迎王平安祭典將於10月舉行，屏東郵局與東隆宮合作推出「辛丑正科東港迎王郵票」，今天舉行郵票過爐祈福祭典，祈求消除災厄、驅逐瘟疫。

每3年舉辦1次的東港東隆宮迎王平安祭典，遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，目前暫訂如期於10月24日至10月31日舉行，屏東郵局與東隆宮合作設計推出「辛丑正科東港迎王個人化郵票」，祈求上蒼保佑驅除災厄。

為使東港迎王個人化郵票更具庇佑及收藏價值，今天由屏東郵局局長陳麗美與東隆宮董事長潘慶士共同在東港東隆宮舉行郵票過爐祈福祭典。

陳麗美表示，屏東郵局與東隆宮合作限量東港迎王個人化郵票，一同祈求溫府千歲爺降福，消除災厄、驅逐瘟疫，此時珍藏別具意義。

屏東郵局表示，郵票過爐祈福後，訂於9月14日（農曆8月初8）起在屏東各郵局發售，每組售價新台幣288元，即日起開始預購。屏東郵局祭典期間也將在東隆宮廣場前設銷售攤位，供信眾現場選購。

傳承300多年的東港迎王平安祭典，2010年被列入國家重要民俗無形文化資產，吸引數以萬計信徒及民眾參加。