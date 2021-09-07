快訊

基隆也強化2級警戒 林右昌：中秋公共場所禁烤肉

藍白合沒戲？柯P堅走自己的路 國民黨怕被蠶食成「小藍」

屏東郵局推東港迎王郵票 過爐祈福盼驅逐瘟疫

中央社 / 屏東縣7日電

屏東東港東隆宮迎王平安祭典將於10月舉行，屏東郵局與東隆宮合作推出「辛丑正科東港迎王郵票」，今天舉行郵票過爐祈福祭典，祈求消除災厄、驅逐瘟疫。

每3年舉辦1次的東港東隆宮迎王平安祭典，遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，目前暫訂如期於10月24日至10月31日舉行，屏東郵局與東隆宮合作設計推出「辛丑正科東港迎王個人化郵票」，祈求上蒼保佑驅除災厄。

為使東港迎王個人化郵票更具庇佑及收藏價值，今天由屏東郵局局長陳麗美與東隆宮董事長潘慶士共同在東港東隆宮舉行郵票過爐祈福祭典。

陳麗美表示，屏東郵局與東隆宮合作限量東港迎王個人化郵票，一同祈求溫府千歲爺降福，消除災厄、驅逐瘟疫，此時珍藏別具意義。

屏東郵局表示，郵票過爐祈福後，訂於9月14日（農曆8月初8）起在屏東各郵局發售，每組售價新台幣288元，即日起開始預購。屏東郵局祭典期間也將在東隆宮廣場前設銷售攤位，供信眾現場選購。

傳承300多年的東港迎王平安祭典，2010年被列入國家重要民俗無形文化資產，吸引數以萬計信徒及民眾參加。

東港 屏東 郵局

延伸閱讀

東港迎王郵票過爐祈福 神力加持助驅疫解厄

沒疫苗打如何防疫？向黑死病盛行時的瘟疫醫生學習

【重磅快評】烈士祭典漏唱國歌 是忘記還是害怕想起？

山不轉路轉！中國遊戲為過審查「瘟疫」字眼通通改「痔瘡」

相關新聞

恆春鎮立新泳池9日起開放 全鎮國中小學生免費游

因設施老舊前年整建的屏東縣恆春鎮立游泳池，今年4月完成使用執照、消防安全等執照審核，卻陸續遇上缺水及疫情等因素遲遲未開放...

高雄春藝線上藝文宅配通上YouTube 兼顧紓困整備和振興

高雄市文化局即日起在「高雄春天藝術節YouTube頻道」，推出「線上藝文宅配通」系列節目，將精彩演出、知識小學堂、趣味劇...

舊高雄車站9/11光雕秀 陳其邁將邀請歷任高雄市長共賞

舊高雄火車站帝冠建築「願景館」從8月底起開始一步一步回娘家，挪移工程持續至本月底，預計9月26日遷至中山、博愛路的高市中...

東港迎王郵票過爐祈福 神力加持助驅疫解厄

傳承百年、3年1科的屏東「三大迎王平安祭典」，是具規模與代表性的地方民俗盛會， 吸引數十萬民眾參與，2010年被列入國家...

中秋連假高雄防疫是否加嚴？陳其邁：今天下午宣布

新北市幼兒園確診延燒，目前基因序列仍不明，另高雄昨天傳出從高雄港進港的貨船有2名菲籍、3名台籍共5名船員快篩陽性；疫情貌...

藍議員「氣到生病」 怒指陳其邁解決空汙慢！慢！慢

高雄大寮、林園鄉親與工業區比鄰而居，市議員邱于軒昨天掛急診，怒指高雄市府態度消極，她是被氣到上醫院吊點滴。邱指出，大發工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。