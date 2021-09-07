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舊高雄車站9/11光雕秀 陳其邁將邀請歷任高雄市長共賞

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市政府8月26日舉辦舊高雄火車站遷移典禮，活動當天起來行政院長蘇貞昌到場參加。圖／本報資料照
高雄市政府8月26日舉辦舊高雄火車站遷移典禮，活動當天起來行政院長蘇貞昌到場參加。圖／本報資料照

舊高雄火車站帝冠建築「願景館」從8月底起開始一步一步回娘家，挪移工程持續至本月底，預計9月26日遷至中山、博愛路的高市中軸線上。高雄市政府為舊高雄火車站舉辦系列活動， 9月11日傍晚將舉辦光雕秀。

市府表示，「璀璨願景光雕秀」是挪移慶典中的亮點節目，由曾製作澳門光影節的高雄在地光雕技術團隊，以及劇場影像設計師王奕盛共同合作，結合高科技投影技術重現市民過往珍惜的記憶。

高雄市長陳其邁表示，願景館2002年搬遷至今超過19年、歷經數任市長，9月11日的活動慶典上也邀請歷任市長及現任監察院長陳菊院長共襄盛舉。

9月11日的開場節目將邀請「新古典室內樂團」與音樂創作人陳明章老師共同演出19年前的高雄驛搬遷主題曲「再會啦 !車站」，壓軸則請來滅火器樂團。願景館光雕秀將在9月11日、12日兩天晚上演出，12日開放入場參觀拍照，因時段人數限制需先上網（https://m.facebook.com/kh.express2021/?__tn__=C）報名。

舊高雄火車站挪移工程從8月底動工，預計9月26日完工。圖／高雄市政府提供
舊高雄火車站挪移工程從8月底動工，預計9月26日完工。圖／高雄市政府提供

願景 火車站 樂團

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