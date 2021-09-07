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東港迎王郵票過爐祈福 神力加持助驅疫解厄

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
東港迎王平安祭王船遶境，造型巨大華麗優美的王船在馬路上遶行，形成陸上行舟的震撼畫面。記者潘欣中／翻攝
東港迎王平安祭王船遶境，造型巨大華麗優美的王船在馬路上遶行，形成陸上行舟的震撼畫面。記者潘欣中／翻攝

傳承百年、3年1科的屏東「三大迎王平安祭典」，是具規模與代表性的地方民俗盛會， 吸引數十萬民眾參與，2010年被列入國家重要民俗無形文化資產，被稱是「一生一定要參與一次的民俗盛會」；三大迎王祭將由東港東隆宮於10月24日率先登場，衝擊生活、動盪人心的疫情未歇，屏東郵局與東隆宮合作在祭典前推出辛丑正科東港迎王個人化郵票，祈求上蒼保佑驅除災厄。

為讓東港迎王個人化郵票更具庇佑及收藏價值，屏東郵局長陳麗美和東隆宮董事長潘慶士等人今天上午在東隆宮，舉行迎王個人化郵票過爐祈福祭典； 潘慶士說，迎王祭對在地人的重要性更勝於年節，每到祭典科年時，不僅在地人總動員，外地工作的漁民、鄉親都會專程趕回，就是為了感謝王爺的庇佑，「迎王，也凝聚了遊子對家鄉的情感」，郵票可以書信聯繫感情，在疫情未歇之際，為人帶來正向能量的迎王郵票發行，具多重意義。

陳麗美說，為祈求國內疫情減緩，特別與東隆宮合作限量製作迎王個人化郵票，祈求溫府千歲爺降福，消除災厄、驅逐瘟疫，個人珍藏也別具意義，過爐祈福後於9月14日起於屏東各郵局同步發售，每組售價288元（保庇你發發），即日起開始預購，限量發行；另配合東港迎王平安祭典系列活動，10月24日至31日於東隆宮廣場設立銷售攤位，供參與祭典活動的信眾選購。

潘慶士說，「迎王平安祭典」是代天巡狩下凡、安境佑民的祭典科儀，從七角頭職務的抽籤、中軍府安座、建造王船、進表、設置代天府，到恭請王駕（請王）、過火、祀王、參拜敬王、遶境祈福、王船法會、遷船、宴王及送王等程序，每個環節科儀都遵循古禮；為不讓疫情影響10月24日登場、為期8天的祭典，東隆宮已在8月5日起舉辦為期3天的「抗瘟佑民置香案」儀式，祈求驅瘟消厄，庇佑能如期舉行，更希望早日回復正常生活。

今年適逢正科年，疫情卻為匯集大量人潮的迎王平安祭典注入變數，原定10月8日舉辦的琉球鄉考量疫情延至12月3日請水，南州代天府迎王平安祭日期維持在11月17日，

屏東三大迎王祭由東港東隆宮於10月24日率先登場，屏東郵局與東隆宮合作推出「辛丑正科東港迎王個人化郵票」。圖／屏東郵局提供
屏東三大迎王祭由東港東隆宮於10月24日率先登場，屏東郵局與東隆宮合作推出「辛丑正科東港迎王個人化郵票」。圖／屏東郵局提供
屏東三大迎王祭由東港東隆宮於10月24日率先登場，屏東郵局與東隆宮合作推出「辛丑正科東港迎王個人化郵票」，今天上午在東隆宮舉行過爐祈福祭典。圖／屏東郵局提供
屏東三大迎王祭由東港東隆宮於10月24日率先登場，屏東郵局與東隆宮合作推出「辛丑正科東港迎王個人化郵票」，今天上午在東隆宮舉行過爐祈福祭典。圖／屏東郵局提供
屏東三大迎王祭由東港東隆宮於10月24日率先登場，屏東郵局與東隆宮合作推出「辛丑正科東港迎王個人化郵票」，今天上午在東隆宮舉行過爐祈福祭典。圖／屏東郵局提供
屏東三大迎王祭由東港東隆宮於10月24日率先登場，屏東郵局與東隆宮合作推出「辛丑正科東港迎王個人化郵票」，今天上午在東隆宮舉行過爐祈福祭典。圖／屏東郵局提供
屏東三大迎王祭由東港東隆宮於10月24日率先登場，屏東郵局與東隆宮合作推出「辛丑正科東港迎王個人化郵票」，今天上午在東隆宮舉行過爐祈福祭典。圖／屏東郵局提供
屏東三大迎王祭由東港東隆宮於10月24日率先登場，屏東郵局與東隆宮合作推出「辛丑正科東港迎王個人化郵票」，今天上午在東隆宮舉行過爐祈福祭典。圖／屏東郵局提供
屏東三大迎王祭由東港東隆宮於10月24日率先登場，屏東郵局與東隆宮合作推出「辛丑正科東港迎王個人化郵票」，今天上午在東隆宮舉行過爐祈福祭典。圖／屏東郵局提供
屏東三大迎王祭由東港東隆宮於10月24日率先登場，屏東郵局與東隆宮合作推出「辛丑正科東港迎王個人化郵票」，今天上午在東隆宮舉行過爐祈福祭典。圖／屏東郵局提供

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