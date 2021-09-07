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藍議員「氣到生病」 怒指陳其邁解決空汙慢！慢！慢
高雄大寮、林園鄉親與工業區比鄰而居，市議員邱于軒昨天掛急診，怒指高雄市府態度消極，她是被氣到上醫院吊點滴。邱指出，大發工業區午夜過後「煙霧瀰漫」、林園大雨過後空氣有臭味，居民都看到、聞到，唯獨環保局稽查人員無法發現，她在議會要求成立「大寮林園稽查專案」加嚴查緝，但近一個月沒有下文，近日頻頻接獲選民陳情，市長陳其邁把「解決空污問題」放入四大優先，為何連成立專案都可以「慢！慢！慢」。
邱于軒指出，她接獲陳情去查空汙、水汙，親身經歷廠商看她出現「放鞭炮示警」的誇張舉動，近日午後常下雨，服務處不斷接到民眾陳情工廠又排放汙染，一時之間暈眩症發作，昨天下午去醫院掛急診。
邱于軒指出，大發工業區周遭的光明路潮寮里和過溪里等半夜就是煙霧瀰漫，雨後的林園充滿異味，大寮昭明里工廠的煙囪可以排出「因背光而有陰影」的水蒸氣，大發工業區水溝排出強鹼汙水，這些問題為何市府環保局長期視而不見，視若無睹、追緝不到？
邱強調，8月11日總質詢，她公開要求環保局針對大寮、林園的空污、水汙展開稽查專案，但一直到昨天得不到正面回應；身為市議員她知道高雄市幅員廣大、稽查人力不足，所以願意給市府時間，但近一個月時間過去，沒有接獲相關單位任何回應，陳其邁市長不是把「解決空污問題」放入四大優嗎為何連成立專案都可以「慢！慢！慢」。
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