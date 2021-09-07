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跨百光年奪Muse Design Award鉑金獎 軟實力獲國際肯定

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
跨百光年場域空拍，氣勢聶人。圖／高雄市政府提供
跨百光年場域空拍，氣勢聶人。圖／高雄市政府提供

2021高雄跨百光年系列讓不少參與者印象深刻，選在愛河灣獨特地理位置，搭配令人驚豔的現代光影藝術與精采節目，跨百光年的設計理念也獲國際 Muse Design Award 肯定，在全球 4600件參賽作品中脫穎而出，在展覽與活動類別奪下鉑金獎，是台灣第一個獲頒 Muse Design Awards鉑金獎的大型戶外展演活動，台灣藝文設計軟實力再度躍上國際被世界看見。

高雄市副市長史哲說，2020年適逢高雄更名改制一百周年，市府團隊以「光」為引，穿梭高雄古今歷史文化，帶領市府團隊結合民間創意團隊打造「跨百光年」，將高雄百年間所蘊藏的能量發散到全世界，讓世界看見高雄、看見台灣。

跨百光年活動期間從109年12月24日至110年1月3日累積近百萬參觀人次，其中高雄市民占68％，其他32％的參觀人潮來自高雄市以外城市。今年元旦假期住房率觀光旅館約82.53%、一般旅館約83.74%，較疫情發生前的去年同期增加逾3成。

史哲強調，秉持兼顧防疫更要振興經濟信念，市府團隊持續認真規畫大型活動，暌違20年重返高雄國慶焰火即將在下個月登場，緊接著年底跨年活動、2022台灣燈會以及台灣設計展等一連串國家級慶典及策展，期待透過大型活動舉辦復甦經濟，為高雄觀光等產業注入強心針。

高雄市政府指出，國際重點設計賽事 Muse Design Awards集結全球跨領域設計思維，有「設計界的謬思」稱號，「跨百光年」與來自57個國家共4600多個參賽作品一較高下，在Conceptual Design（概念設計）類別中的Exhibition & Events （展覽與活動），奪得鉑金獎殊榮，獎項頁面： https://bit.ly/38ER2C1 。

跨百光年海上舞台空拍氣勢壯闊。圖／高雄市政府提供
跨百光年海上舞台空拍氣勢壯闊。圖／高雄市政府提供
跨百光年活動的海上舞台場景。圖／高雄市政府提供
跨百光年活動的海上舞台場景。圖／高雄市政府提供
港灣光雕投影，呈現迷人氛圍。圖／高雄市政府提供
港灣光雕投影，呈現迷人氛圍。圖／高雄市政府提供

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