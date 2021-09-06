屏東旭海觀音鼻自然保留區10周年 縣府部落組共管機制

屏東縣旭海觀音鼻自然保留區，縣府根據文化資源保存法及其施行細則，公告自然保留區，劃設至今10年，是眾人熟悉「阿朗壹古道」，縣府今年6月與牡丹鄉旭海部落達成共同管理，制定共管機制要點，讓保留區達成永續經營，共管委員、部落代表潘佳昌說，保留區劃設範圍，有三分之一是私人土地，也遇造林、禁伐補償等問題，透過共管機制協商討論。

屏東縣旭海觀音鼻自然保留區劃設10年，保留區範圍涉及旭海部落傳統領域，為尊重當地部落自主，縣府今年建立與部落共同經營管理合作模式，組成9人共同管理委員會，機關代表4人、部落代表5人，對保留區經營與部落資源管理等事項提出建議，讓保留區經營決策符合在地需求，兼顧生態保育、文化保存與在地產業發展，讓保留區永續經營。

縣長潘孟安今為保留區共同管理委員會委員頒證，也為10周年系列活動揭開序幕，潘孟安說，10年前縣府農業處、原民處、警察局等相關單位，就已進駐規畫「旭海觀音鼻自然保留區」，過程篳路藍縷，過往每年均吸引數萬名參觀人次，除直接提供在地解說員帶團工作機會，帶動周邊社區部落導覽、餐飲、交通及住宿等商機。

潘孟安說，縣府協助旭海社區發展，包括新設立旭海衛生室，提供醫療服務量能；協助牡丹國小旭海分校申請環境教育場域認證，培養環境公民與環境學習社群；輔導當地民宿合法化，優化社區生態遊程及部落遊程，提高旭海地區觀光品質。保留區的劃設雖然影響旭海地區的交通便利性，縣府投入醫療、教育、觀光、文化保存等能量及資源，凝聚社區居民的共識，在擁有台灣僅存的高自然度海岸景觀的基礎上，創造旭海更多發展可能性。

牡丹鄉長潘壯志說，藉由共管機制成立，社區輔導工作，在縣府支持打造社區產業觀光模式，讓鄉親有更多工作機會，除環境生態保護外，充分照顧在地族人，也是旭海觀音鼻成立自然保留區重要價值之一。