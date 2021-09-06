獲贈家具家電 茂林災戶修復家園重拾生活
高雄8月大雨重創山區，溪水暴漲灌進茂林情人谷附近住家，其中2戶住家幾乎全毀。高市原民會結合民間企業力量，今天將許多再生家具及家電送到受災戶家中，減輕族人負擔。
高雄山區8月大雨，不僅造成明霸克露橋斷，茂林情人谷周邊不少住家也泡在水中，市府及山區族人進行災後家園復建、清淤工作，讓災戶盡早回家。不過有2戶住家幾乎全毀，屋裡家具、家電全都損壞，復原之路艱鉅。
高雄市原民會推動「舊貨獵人原住民環保再生家具睦鄰計畫」，補助業者修復二手家具，再將二手家具送到有需要的家戶中。
申請「舊貨獵人原住民環保再生家具睦鄰計畫」補助的業者「高山青原住民搬運勞動合作社」，今天將桌椅、電視櫃、衣櫃等再生家具，送到2戶災戶家中，另也業者也發揮善心，自掏腰包捐贈電視、洗衣機、冰箱等家電，減輕災戶負擔。
今天家具送往災戶家中，高雄市原民會主委阿布斯、立委伍麗華、高市議員范織欽、茂林區長宋能正等人也前往致意。阿布斯更代表市長陳其邁準備謝禮，感謝高山青合作社等民間團體及部落青年會的協助。
受助的施姓受災戶說，新購家具家電，要花很多錢，對他們是沉重負擔，還好市府及民間善心幫助，讓家裡基本家具、家電齊備，可以回家恢復正常生活了。
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