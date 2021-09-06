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獲邀2021亞太城市高峰會 屏縣分享防疫經驗

中央社 / 屏東縣6日電

2021年亞太城市高峰會，將於8日至12日在澳洲布里斯本市舉行，獲邀參加的屏東縣政府，將由副縣長吳麗雪分享「如何成功斬斷Delta病毒」的經驗。

屏東縣政府曾於2019年由縣長潘孟安親自領軍，首度參與亞太城市高峰會，也是台灣除6都以外唯一非直轄市出席縣市，讓世界看見屏東，縣府表示，今年屏東再度受邀參加2021年亞太城市高峰會。

縣府表示，吳麗雪將以屏東作為一個品牌，向國際發聲，會中將向世界分享「如何成功斬斷Delta病毒」的經驗，以及與其他城市交換經濟產業合作的契機，也將分別以健康城市、活力城市、互聯城市和智慧城市等4大面向探討與分享。

因考量全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，這次增加線上網路會議模式，將共同討論疫情時代如何發展經濟與因應各種不斷變化的情勢。

亞太城市高峰會（Asia Pacific Cities Summit,APCS），於1996年澳洲布里斯本所倡議成立，每2年舉辦1次會議，至今已舉辦12屆。

屏東縣政府 疫情

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