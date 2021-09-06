旭海觀音鼻自然保留區 10週年活動開跑

屏東縣旭海觀音鼻自然保留區自民國101年成立，今年邁入第10年，屏東縣政府與牡丹鄉公所合辦系列活動，規劃各種體驗行程、展覽、講座等即日起開跑。

縣政府今天舉辦系列活動記者會，縣長潘孟安表示，10年前縣府團隊進駐規劃「旭海觀音鼻自然保留區」，每年都吸引數萬名參觀人次，除了直接提供在地解說員帶團工作機會，並帶動周邊社區部落導覽、餐飲、交通及住宿等商機。

潘孟安表示，活動主視覺LOGO，由在地特色的鵝卵石形狀做發想，結合山的造型，融合鵝卵石白色紋路與水波紋，展現出保留區依山靠海絕美天然原始景觀、台灣最後天然海岸線豐富的歷史脈絡及原住民文化。

潘孟安指出，縣府也積極協助旭海社區發展，包括新設立旭海衛生室，提供醫療服務量能；協助牡丹國小旭海分校申請環境教育場域認證，輔導當地民宿合法化，並優化社區生態遊程及部落遊程。

他說，保留區劃設雖然影響旭海地區的交通便利性，縣府希望透過投入醫療、教育、觀光、文化保存等能量及資源，凝聚社區居民共識，在擁有台灣僅存高自然度海岸景觀的基礎上，創造旭海地區更多發展可能性。

縣府表示，擁有豐富動植物資源及獨特地質景觀的旭海觀音鼻自然保留區範圍涉及旭海部落傳統領域土地，為尊重當地部落的自主地位，縣府團隊今年建立與部落共同經營管理的合作模式。

10週年系列活動9月開跑，有「漁海共生的自然寶庫」環境教育體驗活動、旭海草原觀星活動等特色遊程，斯卡羅戲劇影像特展、「牡丹印象-旭海之美」攝影展、落山風風景特定區願景特展等展覽及講座。另外，10月23日在牡丹國小旭海分校將舉辦草地音樂會暨在地農特產品推廣行銷活動。

保留區全境位於牡丹鄉境內，東臨太平洋、西接東源盆地、北面隔塔瓦溪與台東縣為界、南隔牡丹鼻山與旭海草原相鄰。屏東縣政府於101年1月20日，依文化資源保存法及其施行細則，將牡丹鄉旭海觀音鼻海岸地帶公告為縣級的自然保留區。

旭海觀音鼻海岸地區為台灣僅存的高自然度海岸帶，其高自然度不僅止於海岸濱線附近，還包括上游集水區，其完整性在台灣也是絕無僅有。

經系統性自然資源調查與評估後，被劃定自然保留區範圍的原因，包括高自然度海岸的稀有性、高歧異度陸蟹物種、原始海岸林的基因庫、代表南部地區地質演化景觀，以及古道文化與歷史意義的不可替代性。