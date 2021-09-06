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島嶼變身環境劇場 星空下展望東引歲月

中央社 / 連江縣6日電

將小島變身環境劇場，邀請居民、遊客體驗地方自然與馬祖東引人的生命歲月，東引「星引」打造感官舞台劇，帶領民眾眺望東引、仰望星空。

星引舞台劇利用環境特性，引領民眾步行走上西引島五百障礙場，以聲音故事、煙火等聲光效果、蟲鳴環境音，劇情搭配島嶼地形環境，訴說東引人離鄉與家鄉記憶的故事。

東引因島際交通不便，居民多數國中畢業後前往台灣發展，「星引」故事以離鄉為背景，從主角在交通船上仰望星空開始，像是每個東引人成長經歷的縮影。主角因而在劇情間覆述「媽媽跟我說，想家的時候就抬頭看星星」，透過生命記憶、歌曲展演東引人共感的生命歷程。

故事交織不同世代東引人的離鄉記憶，從燈火管制漆黑的島嶼生活經驗，抵達基隆港觸目可及發光招牌與路燈；在台求學時教育觀念衝擊，令東引人回到想念的時空場景，置身家鄉傳統節慶「擺暝」與漁業文化的印象，以及父輩離世的感受。

細數生命記憶的同時，台馬交通船的廣播聲響起，觀眾跟著故事回到滿天星空包圍的小島，並在西引島上眺望東引居民聚落燈光、仰望星空，並伴隨主角的聲音展演遊歷東引，如忠誠門石階、媽祖廟、東湧燈塔的光與星空相輝映，觀眾陪著主角經歷人生重要事件。

主辦單位鹹味島合作社今天表示，結合暗空與劇場展演的「星引」在昨天落幕，利用東引鄉的自然環境，引領民眾感受暗空、地方的美好。

承辦單位圖亞圖創意工作室有限公司表示，展演過程關掉路燈、沒有電子產品的干擾，與群眾坐躺草地，聆聽吉他伴奏歌聲，希望展現地方不同型態的旅遊魅力，並反思與自然共諧的島嶼生活。

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