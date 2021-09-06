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疫情衝擊觀光 馬祖各鄉將發千元現金振興經濟

中央社 / 連江縣6日電

為振興經濟，行政院推出振興五倍券，馬祖也將發放四鄉五島設籍民眾現金1000元，將由鄉公所、村長協助發放，其中南竿鄉公所11日發放，北竿鄉、東引鄉、莒光鄉10月起陸續發放。

馬祖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，旅遊人潮銳減，今年南竿機場7月飛機航班飛行112架次，計遊客人次6832名；109年7月則為726架次，共4萬6351名遊客，地區觀光人潮大受影響，馬祖各鄉研議振興券發放事宜外，也研議發放新台幣1000元現金振興經濟。

南竿鄉長陳振國今天受訪表示，因今年地方產業受疫情衝擊，7月已籌備振興方式，目前相關自治條例等程序、造冊都已完成，且由鄉民代表會同意、連江縣政府報備核准，南竿鄉設籍約有7636名鄉民，每人將普放1000元現金，預計9月11日由村長協助發放，振興南竿地區經濟。

莒光鄉民代表會2日也加開臨時會決議發放振興券事宜，今年8月31日前設籍莒光鄉的鄉民約1492名，每人普發1000元現金，預計10月1日發放，符合資格者可親自或附委託書代領，未成年人應由法定代理人領取，並已決議在鄉公所民政課、東莒大坪、福正聯合辦公處領取。

東引鄉親約1452名，鄉公所、鄉民代表會也在9月初拍板定案加碼1000元現金。東引鄉民代表會主席王維德表示，盼加碼1000元現金疫情趨緩後刺激地方經濟。東引鄉長林德建表示，疫情爆發後東引觀光產業受衝擊，希望加惠鄉民，振興經濟，東引將在10月上旬發放。

北竿鄉公所與代表會也達成共識，將針對全鄉設籍民眾每人發放1000元消費禮金給約2840名設籍鄉親，代表會預定近日召開臨時會完成相關作業程序，後由鄉公所發放。

南竿 疫情

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