高市邁入高齡社會 要注意不老騎士動向

高雄死亡事故中高齡者占比達4成，高雄市政府交通局提醒，高齡者必須遵守交通規則外，各世代騎車減速慢行、行經菜市場等熱區多留意「不老騎士」動向，共同維護交通安全。

鳳山區5日發生81歲高齡長輩騎機車未依規定段二式左轉，遭超速年輕騎士撞擊致死事故。交通局指出，高雄65歲以上高齡者人口比例達17%，已屬高齡社會。長輩們多以汽、機車代步，尤其原縣轄區幅員遼闊，道路筆直，駕駛容易忽略速限而肇事，且傷者運送較費時，高齡者事故死亡因而較高。

交通局長張淑娟說，檢視高雄市今年1到8月A1事故（事故發生當場或24小時內死亡）數據，死亡114人，較去年同期下降17人。其中，高齡者多數使用機車，與雙北高齡者事故主要為行人樣態相異。考量長輩行的安全，未來將持續推動公共運輸建設如無障礙公車、公車式小黃等服務，努力打造銀髮族樂活之都。

張淑娟也提醒，考量「不老騎士」動作、反應較慢，其他世代機車族特別注意行經高齡者熱區 (菜市場、金融機構、活動中心周邊)，務必降低車速、遵守規則，一起守護長輩平安與健康。

依交通局統計，高齡者事故中，最常見肇事原因為「未注意車前狀況」，以及「違反號誌管制或指揮」，例如在右側直接跨越車道左轉或逆向違規左轉，顯見速度過快、行動能力減緩及不良駕駛習慣為高齡者事故主因，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降級、外出活動增加，道路事故風險隨提升。

對此，市警局交通警察大隊已規劃9月辦理惡性違規(闖紅燈、未依規定轉彎等)執法勤務，市府社政、農漁會系統也全面動員、向高齡者宣導「路口慢看停」等交通觀念。