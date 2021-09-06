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屏東成功防堵Delta 英國衛報報導防疫經驗

中央社 / 屏東縣6日電
屏東縣府請國軍化學兵協助環境消毒。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
屏東縣府請國軍化學兵協助環境消毒。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

枋山鄉今年6月發生Delta變種病毒群聚感染，屏東縣政府最終成功防堵。英國衛報The Guardian報導「台灣小村莊如何成功防堵Delta經驗」，指屏東靠著嚴謹措施守住戰役。

枋山鄉6月18日發生白牌車司機感染台灣首樁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒（最早在印度發生）入侵本土案例。縣府在匡列接觸者中陸續發現17人受到感染，感染源來自枋山鄉一對從秘魯回國居家檢疫祖孫。

除了與白牌車司機接觸的親友及乘客全都確診外，秘魯嬤的鄰居「枋山嬤」6月16日曾到枋寮醫院就醫，在枋寮醫院感染到枋寮老果農夫婦，造成果農妻死亡，這起群聚感染案共有17人感染、1人死亡。

當發現群聚感染人數越來越多後，屏東縣政府6月24日在枋山鄉設前進指揮所，全面篩檢感染源的善餘、楓港2村村民。同時經中央流行指揮中心協助，採專案讓善餘、楓港2村2000多名村民全面施打疫苗，同時2村商店、菜市場停業4天，進行全面加強大清消。透過全面PCR核酸檢測中，2村村民檢測全部陰性。

然而，6月29日枋寮鄉72歲果農確診Delta，縣府衛生局在一筆一筆勾稽感染源時，發現果農妻與「枋山嬤」6月16日在枋寮醫院在時間與空間上有高度重疊，且枋山群聚案中，有6人曾到枋寮醫院就醫。

7月1日，縣府立刻陸續在枋寮鄉設3處篩檢站，枋寮醫院關閉清消做環境檢測，待指揮中心指示何時重開急、門診，枋寮鄉全鄉也在7月3日做全鄉一連3天大清消。

整起枋山鄉和枋寮鄉的Delta群聚感染案，包括醫護及醫院工作人員、足跡重疊者等共擴大匡列600多人，全數入住集中檢疫所採檢並隔離。Delta變種病毒傳進枋寮鄉，也讓鄉民恐慌，3個篩檢站篩檢近萬人，有部分商店自主停止營業。

屏東Delta案，集中檢疫的居家隔離者共667人，PCR全都陰性，並已在7月11日全數解隔離，除了枋寮果農妻7月21日不幸死亡；8月3日其餘16名感染者全數出院，屏東Delta群聚感染完成清零。

衛報在報導最後寫著，屏東的反應並不是完美，但確實靠著先前過去累積的防疫經驗，加上層層的防護網，以最嚴謹的措施，成功守住這一戰。

屏東縣政府 變種病毒 篩檢站 Delta變異株

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